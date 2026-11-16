Buenos Aires, 16 noviembre (NA) – El tenista ruso Daniil Medvedev (5°) logró una victoria en sets corridos frente al italiano Flavio Cobolli (6°) en la jornada inaugural de las ATP Finals, el torneo que pone fin a la temporada en el circuito de tenis y que reúne a los ocho jugadores que más puntos han acumulado durante el año.

El evento se está llevando a cabo en Turín, específicamente en el estadio Palasport Olimpico, donde el ex número 1 del mundo se impuso con un marcador de 7-6 (4) y 6-3, tras una hora y media de juego.

Con esta victoria, Medvedev se posiciona al frente del grupo B, compartiendo el primer lugar con el español Carlos Alcaraz, ambos con un punto tras sus triunfos, mientras que Frances Tiafoe y Cobolli quedan sin unidades tras esta primera fecha.

En el grupo A, el actual líder es el número 1 del ranking ATP, Alexander Zverev, junto a Ben Shelton, mientras que Arthur Fils y Rafael Jódar siguen en la tabla, y el torneo se ve marcado por la baja del italiano Jannik Sinner debido a una lesión.

Medvedev aprovechó su experiencia para tomar ventaja sobre su oponente, destacándose en un primer set muy parejo donde, a pesar de no ser el más brillante, mostró astucia al acercarse a la red y capitalizar los errores de Cobolli.

En el primer set, el ruso no pudo aprovechar cinco oportunidades de quiebre, llegando al tie-break, donde logró hacerse con cuatro puntos del servicio de su rival, cerrando el set con un potente golpe de derecha cruzada que Cobolli no logró devolver.

Durante el segundo set, Medvedev mantuvo su estrategia de jugar puntos largos, esperando los errores de su contrincante, quien no pudo ejecutar un revés paralelo y selló su destino en el encuentro.

Agencia NA