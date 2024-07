Crítica de exfutbolista nigeriano a jugadores que eligen selecciones europeas

El ex futbolista de Nigeria Obi Mikel realizó una dura reflexión sobre los futbolistas que deciden estar en una selección europea, antes que representar a su a su país de origen.

Mikel planteó un debate muy extenso sobre los africanos que deciden representar a Europa. En muchos casos, al no considerarse en la plantilla, vuelven a representar a su país.

“Escúchame, eres de Nigeria, tu papá es nigeriano, tu mamá es nigeriana, ¿por qué no representarías a Nigeria?", manifestó Obi Mikel en el canal de Youtube de Rio Ferdinand.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El ex futbolista explicó que cuando lo jugadores llegan a los 25 o 26 años y no son convocados por Inglaterra, entonces llaman a Nigeria. “No deberíamos ser tratados como una segunda opción. No somos segunda opción".

Obi Mikel dejó un análisis y un pedido reflexivo sobre la situación: "Deberías estar orgulloso de tus raíces africanas, de representar a tu país africano. Yo quiero a los mejores jugadores en África. Tenés que tomar una decisión y mantenerte, si decidís jugar para Inglaterra, siéntate y espera, pero no esperes a que haya pasado tu mejor momento para jugar con Nigeria".

Terminó su declaración con una picante frase: "luego te llaman a los 30 años y dicen: 'Nigeria, ya estoy listo'. Vete al demonio, amigo"