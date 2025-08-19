Cómo ver en vivo Racing vs Peñarol por la Copa Libertadores: horario y formaciones
El conjunto argentino busca de local remontar la serie de octavos del certamen continental. Se puede ver fútbol libre y en vivo por celular.
FOTO: Racing quiere seguir avanzando en la Copa Libertadores.
Racing recibe a Peñarol este martes, en el marco del partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.
El encuentro se juega en Estadio Presidente Juan Domingo Perón desde las 21.30 horas de la Argentina, y se podrá ver por Fox Sports y Disney+.
El conjunto de Gustavo Costas, con la incorporación de Marcos Rojo, busca revertir la derrota 0-1 que sufrió en Uruguay para avanzar a cuartos de final. El ganador de esta serie se enfrentará contra el vencedor de Fortaleza vs Vélez, que igualaron 0-0 y definen en Liniers.
Probables formaciones de Racing vs Peñarol por Copa Libertadores
Racing: Gabriel Arias; Marco Di Cesare oFranco Pardo, Santiago Sosa, Marcos Rojo; Gastón Martirena, Juan Ignacio Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez y Duván Vergara o Adrián Balboa. DT: Gustavo Costas.
Peñarol: Brayan Cortes; Maximiliano Olivera, Nahuel Herrera, Javier Méndez, Emanuel Gularte; Eric Remedi, Jesús Trindade, Ignacio Sosa, Maximiliano Silvera, Davis Terans, Javier Cabrera. DT: Diego Aguirre.
Cómo ver en vivo Racing vs Peñarol
El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable Fox Sports y la plataforma Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.
