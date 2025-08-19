En vivo

Siempre Juntos

Guille y Agus

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Cómo ver en vivo Racing vs Peñarol por la Copa Libertadores: horario y formaciones

El conjunto argentino busca de local remontar la serie de octavos del certamen continental. Se puede ver fútbol libre y en vivo por celular.

19/08/2025 | 00:08Redacción Cadena 3

FOTO: Racing quiere seguir avanzando en la Copa Libertadores.

Racing recibe a Peñarol este martes, en el marco del partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.

El encuentro se juega en Estadio Presidente Juan Domingo Perón desde las 21.30 horas de la Argentina, y se podrá ver por Fox Sports y Disney+.

El conjunto de Gustavo Costas, con la incorporación de Marcos Rojo, busca revertir la derrota 0-1 que sufrió en Uruguay para avanzar a cuartos de final. El ganador de esta serie se enfrentará contra el vencedor de Fortaleza vs Vélez, que igualaron 0-0 y definen en Liniers.

Probables formaciones de Racing vs Peñarol por Copa Libertadores

Racing: Gabriel Arias; Marco Di Cesare oFranco Pardo, Santiago Sosa, Marcos Rojo; Gastón Martirena, Juan Ignacio Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez y Duván Vergara o Adrián Balboa. DT: Gustavo Costas.

Peñarol: Brayan Cortes; Maximiliano Olivera, Nahuel Herrera, Javier Méndez, Emanuel Gularte; Eric Remedi, Jesús Trindade, Ignacio Sosa, Maximiliano Silvera, Davis Terans, Javier Cabrera. DT: Diego Aguirre.

Cómo ver en vivo Racing vs Peñarol

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable Fox Sports y la plataforma Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.

Lectura rápida

¿Qué partido se juega? Se enfrenta Racing a Peñarol por la Copa Libertadores 2025.

¿Cuándo es el partido? El encuentro es este martes a las 21.30 horas de Argentina.

¿Dónde se juega? En el Estadio Presidente Juan Domingo Perón.

¿Qué busca Racing? Intentar revertir la derrota 0-1 sufrida en Uruguay.

¿Cómo se puede ver? A través de Fox Sports, Disney+, Flow, Directv Go y Telecentro Play.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho