Cómo ver en vivo Independiente vs Universidad de Chile por la Copa Sudamericana
El "Rojo" busca de local revertir la serie de octavos del certamen continental. Se puede ver fútbol libre y en vivo por celular.
20/08/2025 | 00:32Redacción Cadena 3
Independiente recibe a Universidad de Chile este miércoles, en el marco del partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.
El encuentro se juega en Estadio Libertadores de América desde las 21.30 horas de la Argentina, y se podrá ver por DSports y DGO.
De flojo arranque en el Torneo Clausura, el “Rojo” cayó en Chile en la ida, por lo que necesita dar vuelta la serie para meterse en cuartos de final.
Probables formaciones de Independiente vs Universidad de Chile por la Copa Sudamericana
Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés, Luciano Cabral; Walter Mazzanti, Gabriel Ávalos y Santiago Montiel. DT: Julio Vaccari.
Universidad de Chile: Gabriel Castellón; Nicolás Ramírez, Franco Calderón, Matías Zaldivia, Felipe Salomoni; Sebastián Rodríguez, Charles Aránguiz; Fabián Hormazábal, Javier Altamirano, Lucas Assadi y Lucas Di Yorio. DT: Gustavo Álvarez.
Cómo ver en vivo Independiente vs Universidad de Chile
El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN y la plataforma Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.
Lectura rápida
¿Qué están jugando?
Están jugando el partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana.
¿Cuándo se lleva a cabo el partido?
Se lleva a cabo este miércoles a las 21.30 horas de Argentina.
¿Dónde se juega esta instancia?
Se juega en el Estadio Libertadores de América, casa de Independiente.
¿Quiénes son los entrenadores de los equipos?
Los entrenadores son Julio Vaccari para Independiente y Gustavo Álvarez para Universidad de Chile.
¿Cómo puede verse el partido?
Puede verse por ESPN, DGO y varias plataformas digitales como Flow y Directv Go.
[Fuente: Noticias Argentinas]