En vivo

Siempre Juntos

Guille y Agus

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Cómo ver en vivo Independiente vs Universidad de Chile por la Copa Sudamericana

El "Rojo" busca de local revertir la serie de octavos del certamen continental. Se puede ver fútbol libre y en vivo por celular.

20/08/2025 | 00:32Redacción Cadena 3

FOTO: Cómo ver en vivo Independiente vs Universidad de Chile por la Copa Sudamericana

Independiente recibe a Universidad de Chile este miércoles, en el marco del partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

El encuentro se juega en Estadio Libertadores de América desde las 21.30 horas de la Argentina, y se podrá ver por DSports y DGO.

De flojo arranque en el Torneo Clausura, el “Rojo” cayó en Chile en la ida, por lo que necesita dar vuelta la serie para meterse en cuartos de final.

Probables formaciones de Independiente vs Universidad de Chile por la Copa Sudamericana

Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés, Luciano Cabral; Walter Mazzanti, Gabriel Ávalos y Santiago Montiel. DT: Julio Vaccari.

Universidad de Chile: Gabriel Castellón; Nicolás Ramírez, Franco Calderón, Matías Zaldivia, Felipe Salomoni; Sebastián Rodríguez, Charles Aránguiz; Fabián Hormazábal, Javier Altamirano, Lucas Assadi y Lucas Di Yorio. DT: Gustavo Álvarez.

Cómo ver en vivo Independiente vs Universidad de Chile

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN y la plataforma Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.

Lectura rápida

¿Qué están jugando?
Están jugando el partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

¿Cuándo se lleva a cabo el partido?
Se lleva a cabo este miércoles a las 21.30 horas de Argentina.

¿Dónde se juega esta instancia?
Se juega en el Estadio Libertadores de América, casa de Independiente.

¿Quiénes son los entrenadores de los equipos?
Los entrenadores son Julio Vaccari para Independiente y Gustavo Álvarez para Universidad de Chile.

¿Cómo puede verse el partido?
Puede verse por ESPN, DGO y varias plataformas digitales como Flow y Directv Go.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho