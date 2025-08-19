En vivo

Siempre Juntos

Guille y Agus

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Cómo ver en vivo Huracán vs Once Caldas por la Copa Sudamericana

El conjunto argentino busca de local revertir la serie de octavos del certamen continental. Se puede ver fútbol libre y en vivo por celular.

19/08/2025 | 01:03Redacción Cadena 3

FOTO: Huracán enfrenta a Once Caldas por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Huracán recibe a Once Caldas este martes, en el marco del partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

El encuentro se juega en Estadio Tomás Adolfo Ducó desde las 19 horas de la Argentina, y se podrá ver por ESPN y Disney+.

El conjunto argentino llegó a octavos como ganador de su grupo, pero cayó 0-1 en la ida por lo que buscará la remontada de local, para avanzar a cuartos de final.

Probables formaciones de Huracán vs Once Caldas por la Copa Sudamericana

Huracán: Hernán Galíndez, Nicolás Goitea, Hugo Nervo, Hernán De La Fuente, Leando Lescano, Facundo Waller, Emmanuel Ojeda, Rodrigo Cabral, Leonardo Gil, Lautaro Mora, Eric Ramírez. DT: Frank Darío Kudelka.

Once Caldas: Parra Marin, Malagón Piracún, Castaño Zuluaga, Navarro Guerrero, Tamayo Zapata, Gómez Miranda, Mejía Navarrete, Rojas Vásquez, Ibargüen García, Zapata Ramírez, Quiñónes. DT: Hernán Darío Herrera.

Cómo ver en vivo Huracán vs Once Caldas

El partido será transmitido en Argentina por la señal de DSports. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go.

Lectura rápida

¿Qué partido se juega? Se juegan los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Huracán y Once Caldas.

¿Cuándo se juega? El partido se lleva a cabo este martes a las 19 horas de Argentina.

¿Dónde se juega el partido? El encuentro se disputa en el Estadio Tomás Adolfo Ducó.

¿Qué necesita Huracán? Huracán busca revertir una caída 0-1 en la ida para avanzar a cuartos.

¿Cómo se puede ver el partido? Se puede ver por la señal de DSports y seguir digitalmente a través de Directv Go.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho