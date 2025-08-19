Cómo ver en vivo Huracán vs Once Caldas por la Copa Sudamericana
El conjunto argentino busca de local revertir la serie de octavos del certamen continental. Se puede ver fútbol libre y en vivo por celular.
19/08/2025 | 01:03Redacción Cadena 3
FOTO: Huracán enfrenta a Once Caldas por los octavos de final de la Copa Sudamericana.
Huracán recibe a Once Caldas este martes, en el marco del partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.
El encuentro se juega en Estadio Tomás Adolfo Ducó desde las 19 horas de la Argentina, y se podrá ver por ESPN y Disney+.
El conjunto argentino llegó a octavos como ganador de su grupo, pero cayó 0-1 en la ida por lo que buscará la remontada de local, para avanzar a cuartos de final.
Probables formaciones de Huracán vs Once Caldas por la Copa Sudamericana
Huracán: Hernán Galíndez, Nicolás Goitea, Hugo Nervo, Hernán De La Fuente, Leando Lescano, Facundo Waller, Emmanuel Ojeda, Rodrigo Cabral, Leonardo Gil, Lautaro Mora, Eric Ramírez. DT: Frank Darío Kudelka.
Once Caldas: Parra Marin, Malagón Piracún, Castaño Zuluaga, Navarro Guerrero, Tamayo Zapata, Gómez Miranda, Mejía Navarrete, Rojas Vásquez, Ibargüen García, Zapata Ramírez, Quiñónes. DT: Hernán Darío Herrera.
Cómo ver en vivo Huracán vs Once Caldas
El partido será transmitido en Argentina por la señal de DSports. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go.
Lectura rápida
¿Qué partido se juega? Se juegan los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Huracán y Once Caldas.
¿Cuándo se juega? El partido se lleva a cabo este martes a las 19 horas de Argentina.
¿Dónde se juega el partido? El encuentro se disputa en el Estadio Tomás Adolfo Ducó.
¿Qué necesita Huracán? Huracán busca revertir una caída 0-1 en la ida para avanzar a cuartos.
¿Cómo se puede ver el partido? Se puede ver por la señal de DSports y seguir digitalmente a través de Directv Go.
[Fuente: Noticias Argentinas]