Cómo ver en vivo Huracán vs Once Caldas por la Copa Sudamericana

FOTO: Huracán enfrenta a Once Caldas por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Huracán recibe a Once Caldas este martes, en el marco del partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

El encuentro se juega en Estadio Tomás Adolfo Ducó desde las 19 horas de la Argentina, y se podrá ver por ESPN y Disney+.

El conjunto argentino llegó a octavos como ganador de su grupo, pero cayó 0-1 en la ida por lo que buscará la remontada de local, para avanzar a cuartos de final.

Probables formaciones de Huracán vs Once Caldas por la Copa Sudamericana

Huracán: Hernán Galíndez, Nicolás Goitea, Hugo Nervo, Hernán De La Fuente, Leando Lescano, Facundo Waller, Emmanuel Ojeda, Rodrigo Cabral, Leonardo Gil, Lautaro Mora, Eric Ramírez. DT: Frank Darío Kudelka.

Once Caldas: Parra Marin, Malagón Piracún, Castaño Zuluaga, Navarro Guerrero, Tamayo Zapata, Gómez Miranda, Mejía Navarrete, Rojas Vásquez, Ibargüen García, Zapata Ramírez, Quiñónes. DT: Hernán Darío Herrera.

Cómo ver en vivo Huracán vs Once Caldas

El partido será transmitido en Argentina por la señal de DSports. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go.