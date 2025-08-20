En vivo

Deportes

Cómo ver en vivo Cienciano vs Bolívar por la Copa Sudamericana: horario y formaciones

El conjunto peruano recibe al boliviano en el cierre de la serie de octavos del certamen continental. Se puede ver fútbol libre y en vivo por celular.

20/08/2025 | 00:21Redacción Cadena 3

FOTO: Cómo ver en vivo Cienciano vs Bolívar por la Copa Sudamericana

Bolívar visita a Cienciano este miércoles, en el marco del partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

El encuentro se juega en Estadio Inca Garcilaso de la Vega desde las 19 horas de la Argentina, y se podrá ver por ESPN 2 y Disney+.

El ganador de esta serie se enfrentará con el vencedor de Godoy Cruz y Atlético Mineiro. La ida fue 2-0 para el conjunto boliviano de local.

Probables formaciones de Cienciano vs Bolívar por la Copa Sudamericana

Cienciano: Barrios; Valoyes, Amondarain, Ortiz; Neira, Gamero, Torrejón, González, Da Silva; Hohberg; Garcés.

Bolívar: Lampe; Freita, Torren, Echevarría, Sagredo; Matheus, Justiniano, Cataño; Velásquez, Cauteruccio, Rodríguez.

Cómo ver en vivo Cienciano vs Bolívar

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN 2 y la plataforma Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.

Lectura rápida

¿Quiénes se enfrentan? Cienciano y Bolívar se enfrentan en la Copa Sudamericana 2025.

¿Cuándo se juega el partido? El encuentro se llevará a cabo el miércoles a las 19 horas de Argentina.

¿Dónde se juega? En el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Perú.

¿Cuáles son las formaciones probables? Cienciano: Barrios; Valoyes, Amondarain, Ortiz; Neira, Gamero, Torrejón, González, Da Silva; Hohberg; Garcés. Bolívar: Lampe; Freita, Torren, Echevarría, Sagredo; Matheus, Justiniano, Cataño; Velásquez, Cauteruccio, Rodríguez.

¿Cómo se puede seguir el partido? Por ESPN 2, Disney+ y plataformas digitales como Flow y Directv Go.

[Fuente: Noticias Argentinas]

