Buenos Aires, 27 noviembre (NA) - Colón logró una victoria 1 a 0 sobre Deportivo Morón en el partido de vuelta de los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional, asegurando su lugar en las semifinales gracias a un gol de Agustín Toledo a los 3 minutos del segundo tiempo.

El conjunto santafecino se impuso luego de haber empatado 0 a 0 en el partido de ida, avanzando a la siguiente fase sin contar con ventaja deportiva. Colón había finalizado en la quinta posición del Grupo A, con 60 puntos, mientras que el "Gallito" ocupó el tercer lugar con 61.

De este modo, el "Sabalero", que descendió en diciembre de 2023, se encuentra más cerca de regresar a la primera división. Para lograrlo, deberá superar a Tristán Suárez, que también logró su clasificación en esta jornada.

Por su parte, Atlanta avanzó a semifinales a pesar de perder 1 a 0 ante Ciudad Bolívar, gracias a la victoria 1 a 0 en el partido de ida y a la ventaja deportiva por su mejor ubicación en la fase de grupos.

El único gol del encuentro fue anotado por Alex Díaz a los 35 minutos del primer tiempo. Ciudad Bolívar necesitaba un gol más para tener posibilidades de clasificar.

En el Grupo B, Atlanta terminó segundo con 62 puntos, detrás de Tristán Suárez, que se posicionó primero con 64 puntos y luego fue derrotado en la final por Godoy Cruz. Ciudad Bolívar, en tanto, se clasificó séptimo en el Grupo A y eliminó a Temperley en octavos, ganando 2 a 1.

Por último, Tristán Suárez también se convirtió en semifinalista al empatar 1 a 1 contra Gimnasia y Tiro de Salta, después de haber igualado 0 a 0 en la ida, aprovechando su ventaja deportiva por haber sido el líder del Grupo B.

Los goles en este partido fueron anotados por Agustín Gallo para el "Lechero" y Nicolás Rinaldi para el equipo salteño.

Agencia NA.