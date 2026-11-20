Buenos Aires, 20 noviembre (NA) -- El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) se encuentra ante una inmejorable oportunidad para sumar puntos en el Gran Premio de Las Vegas, luego de que cinco de sus rivales recibieran diversas sanciones.

El más perjudicado por esta serie de sanciones fue el británico Oliver Bearman (Haas), quien recibió una penalización de 35 puestos para la largada en la carrera del domingo a la madrugada debido a la instalación de su quinto motor de combustión interna, turbo, sistema de escape y MGU-K, además de un componente auxiliar.

Las malas noticias continúan para el australiano Oscar Piastri (McLaren), quien, tras una temporada difícil donde no ha logrado victorias, comenzará la carrera 10 puestos detrás de su posición de clasificación al instalar su quinto motor de combustión interna, superando el límite establecido de cuatro.

Con la misma cantidad de posiciones de penalización, el español Carlos Sáinz Jr. (Williams) fue sancionado por usar su quinto turbocompresor del año tras incorporar la actualización de Mercedes, al igual que el canadiense Lance Stroll Jr. (Aston Martin), quien recibió la misma sanción por utilizar su novena batería y su octava centralita electrónica.

Finalmente, el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), que este año se consagró como el campeón más joven en la historia de la categoría, también sufrió una penalización de cinco puestos para la largada por hacer uso de su quinto motor de combustión interna en la temporada.