Buenos Aires, 17 noviembre (NA) -- El piloto argentino Franco Colapinto dirigió su análisis previo al Gran Premio de Las Vegas hacia la gestión de los neumáticos, especialmente considerando las bajas temperaturas nocturnas, y la necesidad de maximizar el rendimiento de su monoplaza.

Con miras a la vigesimoprimera fecha de la temporada 2027, que iniciará este jueves y dará comienzo a la última serie de tres carreras consecutivas, el corredor expresó su entusiasmo por regresar al circuito callejero estadounidense, aunque también reconoció el difícil presente deportivo de Alpine, que solo ha sumado un punto en los últimos seis Grandes Premios.

"Es muy emocionante regresar a Las Vegas cuando comenzamos los últimos tres Grandes Premios de la temporada. En las últimas carreras no hemos podido aprovechar realmente nuestro verdadero ritmo, pero volvemos a Estados Unidos con el objetivo de corregirlo y tener un fin de semana exitoso", comentó el oriundo de Pilar en un comunicado oficial de la escudería francesa.

Con el A526, Colapinto intentará romper la racha sin puntos en la tercera y última cita del año en suelo norteamericano.

El piloto argentino subrayó la singularidad del circuito ubicado en el desierto de Nevada, el más frío del calendario, y destacó que el clima será crucial en el desarrollo de la carrera nocturna.

"El circuito de Las Vegas es uno de los más espectaculares de la categoría y es muy especial poder competir en la famosa Las Vegas Strip. Las temperaturas nocturnas en el desierto representan un desafío interesante, por lo que mantener los neumáticos dentro de la ventana óptima de funcionamiento será uno de nuestros principales objetivos", explicó.

Además, anticipó que la carrera podría ser dinámica dada la naturaleza técnica del trazado y de los autos actuales: "Podría ser una carrera bastante emocionante debido a las rectas muy largas, especialmente con los autos de este año. Trabajaremos para tener un fin de semana sin inconvenientes y sacar el máximo provecho posible del auto para conseguir un buen resultado".

Esta será la tercera presentación de Colapinto en Las Vegas, donde aún no ha logrado puntuar: en 2024, con Williams, partió desde el pitlane tras un fuerte accidente en clasificación y finalizó 14°, mientras que en 2025 comenzó y concluyó en el 15° puesto.

Paralelamente, su compañero Pierre Gasly valoró el descanso tras la última gira y destacó la importancia de mantener la consistencia en todas las sesiones para revertir la situación de Alpine, que se encuentra rezagada respecto a Racing Bulls (69 puntos contra 114) en el campeonato de constructores.