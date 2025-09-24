Colapinto recordó la difícil etapa de su vida al mudarse a Europa a los 14 años

FOTO: Colapinto recordó todo lo que tuvo que pasar para llegar a la Fórmula 1.

El piloto argentino Franco Colapinto, quien actualmente corre para la escudería Alpine de Fórmula 1, recordó la época en la que se fue a vivir a Europa: "Tenía 13 o 14 años y estaba solo".

En diálogo para Beyond The Grid, que es el podcast oficial de la Fórmula 1, Colapinto contó que "cuando me mudé a Europa solo tenía 14 o 13 años y fue complicado para mí. Cuando todo va bien es fácil disfrutar y estar feliz, pero cuando no va bien y estás solo...".

Además, confesó: "No tenía ningún amigo. Yo estaba en una fábrica, no había nada. Estaba solo, no tenía manager, solo estaba con los mecánicos todos los días".

Pese a lo dura que fue aquella época, Colapinto siempre se mantuvo firme en búsqueda de cumplir su sueño de llegar a la Fórmula 1 y prueba de ello es una situación que revivió en el mencionado podcast: "Después de una carrera en Inglaterra, había que cruzar el canal y tuve que mostrar el pasaporte porque era argentino. Me bajé, mostré los papeles que mis papás habían firmado para que pudiera viajar solo y la mujer que lo recibió me dijo: ‘No podés estar acá, tenés que estar en el colegio’. Le dije que estaba ahí para hacer lo que amo, porque para mí la mejor escuela es vivir la vida que nunca imaginaste o que nadie más está viviendo".

Por último, reveló el valor que tuvieron sus padres al aceptar que se vaya a Europa solo para competir: "Todos pensaron que estaba loco por hacer eso, que mi familia estaba loca por dejarme hacerlo. ¿Quién dejaría que su hijo tan pequeño se vaya a la otra parte del mundo donde no sabe el idioma? No creo que muchos padres hagan eso. En ese momento fue una decisión muy difícil para ellos".

Colapinto está disputando su segunda temporada en la Fórmula 1. El año pasado debutó en dicha categoría con la escudería británica Williams, corrió en nueve Grandes Premios y llegó a sumar cinco puntos gracias al octavo y décimo puesto obtenidos en los GP de Azerbaiyán y Estados Unidos, respectivamente.

En este 2025, Colapinto corrió en 11 Grandes Premios con la escudería francesa Alpine, que es la peor de la parrilla, y aún no pudo sumar puntos.