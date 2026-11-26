Buenos Aires, 26 noviembre (NA) -- El piloto argentino Franco Colapinto de Alpine se enfrenta a un nuevo desafío en la Fórmula 1 este fin de semana, participando en el Gran Premio de Qatar, que representa la vigésimo segunda y penúltima fecha del campeonato.

Este evento se llevará a cabo en el Circuito Internacional de Lusail, que cuenta con 16 curvas y una longitud de 5,418 kilómetros.

La actividad en Qatar comenzará el viernes con las primeras dos prácticas libres, programadas para las 10:30 de la mañana y las 2 de la tarde.

El sábado, se llevará a cabo la tercera y última sesión de entrenamientos a las 11:30, seguida de la clasificación a las 15.

Finalmente, la carrera del Gran Premio de Qatar está programada para el domingo a la una del mediodía.

Colapinto llega a este evento con altas expectativas, luego de haber terminado en la sexta posición en el GP de Las Vegas, lo que representa una de las mejores actuaciones de su carrera. Este resultado le permitió sumar puntos tras un largo periodo de seis carreras sin lograrlo, que comenzó en Azerbaiyán y se extendió a Malasia, Singapur, Estados Unidos, México y Brasil.

Este será el tercer intento de Colapinto en el GP de Qatar, donde aún no ha podido sumar puntos. En 2024, debió abandonar la competencia tras un choque en la primera vuelta, y en 2025 finalizó en el decimocuarto lugar.

En cuanto a la clasificación del campeonato, el italiano Kimi Antonelli de Mercedes se ha consagrado como el campeón más joven de la historia con solo 20 años. En segunda posición se encuentra Max Verstappen de Red Bull, seguido por Lewis Hamilton de Ferrari, George Russell de Mercedes y Lando Norris de McLaren.

El cronograma y horarios del GP de Qatar

Viernes 27/11:

Práctica libre 1 a las 10:30

Práctica libre 2 a las 14

Sábado 28/11:

Práctica libre 3 a las 11:30

Clasificación a las 15

Domingo 29/11:

Carrera a las 13

Agencia NA