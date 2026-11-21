FOTO: Colapinto en la Fórmula 1: a qué hora es la carrera del Gran Premio de Las Vegas

Buenos Aires, 21 noviembre (NA) -- El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) participará este domingo por la madrugada en la carrera del Gran Premio de Las Vegas, que corresponde a la vigésimo primera fecha del campeonato de Fórmula 1.

Colapinto llega a esta competencia con gran expectativa, ya que largará en la novena posición tras haber terminado décimo en la clasificación, beneficiándose de la sanción impuesta al australiano Oscar Piastri (McLaren).

Este escenario le ofrece una oportunidad valiosa para romper una racha de seis carreras sin sumar puntos, que comenzó en Azerbaiyán y continuó en Malasia, Singapur, Estados Unidos, México y Brasil.

En cuanto a las posiciones de punta, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) ocupará la primera posición, acompañado en la primera fila por el británico George Russell (Mercedes), con quien tuvo un tenso intercambio en pista.

En un fin de semana marcado por la lluvia, la carrera del Gran Premio de Las Vegas está programada para este domingo a la una de la madrugada, siempre que las condiciones climáticas lo permitan.