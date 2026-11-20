FOTO: Boca se entrenó este jueves a la misma hora que se jugará el partido.

Buenos Aires, 19 de noviembre (NA) - Boca y Atlético Mineiro se enfrentarán en la final de la Copa Sudamericana bajo un clima tropical, caracterizado por altas temperaturas y mucha humedad, el próximo sábado en Barranquilla, Colombia.

El encuentro está programado para la tarde, a las 17:30 hora local (19:30 en Argentina), y se espera que la temperatura alcance un máximo de 32 grados, con una sensación térmica que podría llegar a los 36 grados. La mínima, por su parte, se prevé en 26 grados.

Además, existe la posibilidad de lluvias débiles a moderadas, generadas por el calor y la humedad, que se situará entre el 78% y el 82% en el momento del partido. Este factor climático podría influir en el desarrollo del juego, haciéndolo más pesado en ciertos momentos.

En la previa del encuentro, el clima se convierte en un aspecto crucial a tener en cuenta, dado que las condiciones podrían afectar el rendimiento de los jugadores.

Boca llegó a Barranquilla el miércoles por la noche y realizó su primer entrenamiento el jueves por la tarde, con el objetivo de adaptarse a las condiciones climáticas que les esperan para la final.

Este entrenamiento se llevó a cabo a la misma hora en que se disputará el partido, lo que permitió simular de manera más realista la experiencia en el Estadio Romelio Martínez, donde tradicionalmente juega el Junior de Barranquilla.

El itinerario de Boca tras su llegada incluyó un control antidopaje sorpresa de la Conmebol al mediodía, seguido por un almuerzo, una siesta y la posterior sesión de entrenamiento.