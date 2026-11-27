Buenos Aires, 27 de noviembre (NA)- En medio de un complejo frente judicial en Argentina, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, se mostró en Montevideo junto al titular de la FIFA, Gianni Infantino, en la previa de la final de la Copa Libertadores.

A horas de la definición continental que disputarán Palmeiras y Estudiantes de La Plata este sábado en el Estadio Centenario, Tapia utilizó sus redes sociales para difundir una fotografía junto al máximo dirigente del fútbol mundial durante la antesala oficial del evento.

"Ya en Montevideo junto a Gianni Infantino a la espera de la Gran Final de la @Libertadores entre Palmeiras y Estudiantes de La Plata. ¡Qué lujo volver a verte, querido presidente!", escribió el titular de la AFA en su cuenta de X, enviando una señal de respaldo y cercanía institucional en el plano internacional en un contexto donde la Conmebol ya ratificó su apoyo a la reelección de Infantino para 2027.

La presencia del dirigente argentino en la capital uruguaya contrasta con el avance de múltiples expedientes abiertos en su contra en los tribunales federales y nacionales. De hecho, para poder salir del país rumbo a Montevideo, Tapia debió cumplir con un endurecimiento de las condiciones impuestas por el juez en lo Penal Económico Diego Amarante, quien elevó de 30 a 50 millones de pesos la caución que el dirigente debe depositar por cada viaje al exterior, argumentando la "multiplicidad de destinos" y la "sobrada solvencia" exhibida por el titular de la AFA.

Esta restricción de salida del país se desprende de la causa en la que Tapia se encuentra procesado, sin prisión preventiva y con un embargo de 350 millones de pesos, por la presunta apropiación indebida de impuestos y recursos de la seguridad social por una suma superior a los 19.300 millones de pesos.

A ese expediente se suman otras investigaciones en curso en distintos juzgados de la Ciudad de Buenos Aires tras recientes definiciones de competencia de la Corte Suprema, las cuales abarcan presunta evasión agravada mediante facturas apócrifas, supuesto enriquecimiento ilícito durante su gestión al frente del CEAMSE, y presuntas maniobras de lavado de activos y administración fraudulenta vinculadas a desvíos de fondos de la entidad madre del fútbol argentino y la adquisición de propiedades de lujo.