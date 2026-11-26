FOTO: La FIFA fue víctima de un ciberataque.

Buenos Aires, 26 noviembre (NA) -- El mundo del fútbol se encuentra en alerta, luego de que la FIFA confirmara que sufrió un ciberataque y el robo de información confidencial.

El ente madre del fútbol detalló en un comunicado que fue "víctima de un acceso no autorizado a un conjunto limitado de información personal y empresarial", y que está colaborando con las autoridades policiales.

Además, la organización denunció que "tales acciones constituyen una violación grave e inaceptable de la privacidad y pueden tener consecuencias significativas para las personas afectadas".

En su declaración, la FIFA también repudió "en los términos más enérgicos posibles la obtención y publicación ilícita de información, en particular datos personales".

Según la información proporcionada, el grupo denominado Handsome Boy Hacking Club habría utilizado técnicas de suplantación de identidad para acceder a cuentas de empleados, resultando en el robo de 12 gigabytes de archivos confidenciales.

Entre los documentos sustraídos se encuentran datos financieros y registros legales vinculados a directivos de la organización.

Este ciberataque ocurre a poco más de tres meses de las elecciones presidenciales de la FIFA, programadas para el 18 de marzo de 2027, durante el 77° Congreso Ordinario que se llevará a cabo en Rabat, Marruecos.

Los candidatos para la presidencia son el suizo Gianni Infantino, actual presidente desde 2016, el francés Philippe Diallo y el japonés Kohzo Tashima.