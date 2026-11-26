Ciberataque a la FIFA: roban más de 12 gigabytes de información confidencial
La FIFA confirmó un ciberataque que resultó en el robo de más de 12 gigabytes de datos confidenciales, incluyendo información personal y financiera de sus directivos.
FOTO: La FIFA fue víctima de un ciberataque.
Buenos Aires, 26 noviembre (NA) -- El mundo del fútbol se encuentra en alerta, luego de que la FIFA confirmara que sufrió un ciberataque y el robo de información confidencial.
El ente madre del fútbol detalló en un comunicado que fue "víctima de un acceso no autorizado a un conjunto limitado de información personal y empresarial", y que está colaborando con las autoridades policiales.
Además, la organización denunció que "tales acciones constituyen una violación grave e inaceptable de la privacidad y pueden tener consecuencias significativas para las personas afectadas".
En su declaración, la FIFA también repudió "en los términos más enérgicos posibles la obtención y publicación ilícita de información, en particular datos personales".
Según la información proporcionada, el grupo denominado Handsome Boy Hacking Club habría utilizado técnicas de suplantación de identidad para acceder a cuentas de empleados, resultando en el robo de 12 gigabytes de archivos confidenciales.
Entre los documentos sustraídos se encuentran datos financieros y registros legales vinculados a directivos de la organización.
Este ciberataque ocurre a poco más de tres meses de las elecciones presidenciales de la FIFA, programadas para el 18 de marzo de 2027, durante el 77° Congreso Ordinario que se llevará a cabo en Rabat, Marruecos.
Los candidatos para la presidencia son el suizo Gianni Infantino, actual presidente desde 2016, el francés Philippe Diallo y el japonés Kohzo Tashima.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió?
La FIFA sufrió un ciberataque que resultó en el robo de información confidencial.
¿Quiénes son los responsables?
Un grupo llamado Handsome Boy Hacking Club realizó el ataque mediante suplantación de identidad.
¿Cuánta información fue robada?
Se sustrajeron más de 12 gigabytes de archivos, incluidos datos financieros y personales.
¿Qué consecuencias podría tener?
Las acciones pueden tener consecuencias significativas para las personas afectadas.
¿Cuándo serán las elecciones de la FIFA?
Las elecciones están programadas para el 18 de marzo de 2027 en Rabat, Marruecos.
[Fuente: Noticias Argentinas]