Carrillo expresa su orgullo tras la derrota de Estudiantes en la final de la Libertadores
Estudiantes perdió 1-0 ante Palmeiras en el Estadio Centenario. El capitán Carrillo se mostró orgulloso a pesar de la derrota en la Copa Libertadores.
FOTO: Carrillo se lamentó tras la derrota del "Pincha".
Buenos Aires, 28 de noviembre (NA) -- Guido Carrillo, delantero y capitán de Estudiantes de La Plata, manifestó su orgullo a pesar de la derrota sufrida en la final de la Copa Libertadores contra el Palmeiras de Brasil.
El jugador tuvo una oportunidad clara de anotar después del gol de los brasileños, que llegó a los siete minutos del segundo tiempo. Carrillo afirmó estar "orgulloso por estar en este club y por haber llegado hasta acá".
Sobre el desarrollo del partido, el delantero del "Pincha" comentó que "el análisis es difícil, pero le agradezco mucho a la gente por el apoyo" y agregó: "Sabíamos que el partido iba a ser así, parejo y de pocas situaciones y que el más efectivo se iba a quedar con el título como terminó pasando".
A pesar de la derrota, Estudiantes tuvo una actuación destacada en esta edición de la Copa Libertadores, llegando a la final tras haber superado instancias complicadas, como los cuartos de final ante el Corinthians y las semifinales frente al poderoso Flamengo de Brasil.
Con esta victoria, el Palmeiras se consagró campeón de la Copa Libertadores por cuarta vez en su historia, sumándose a los títulos obtenidos en 1999, 2020 y 2021.Agencia NA
Lectura rápida
¿Quién fue el capitán de Estudiantes?
Guido Carrillo fue el capitán de Estudiantes de La Plata en la final de la Copa Libertadores.
¿Qué equipo ganó la final?
El Palmeiras de Brasil se consagró campeón tras vencer a Estudiantes 1-0.
¿Cuándo se jugó la final?
La final se disputó el 28 de noviembre de 2026 en el Estadio Centenario.
¿Cómo se sintió Carrillo tras la derrota?
Carrillo expresó estar orgulloso de su club a pesar de la derrota.
¿Cuántas veces ha ganado Palmeiras la Libertadores?
Palmeiras ha ganado la Copa Libertadores en cuatro ocasiones, incluyendo este año.
[Fuente: Noticias Argentinas]