Buenos Aires, 28 de noviembre (NA) -- Guido Carrillo, delantero y capitán de Estudiantes de La Plata, manifestó su orgullo a pesar de la derrota sufrida en la final de la Copa Libertadores contra el Palmeiras de Brasil.

El jugador tuvo una oportunidad clara de anotar después del gol de los brasileños, que llegó a los siete minutos del segundo tiempo. Carrillo afirmó estar "orgulloso por estar en este club y por haber llegado hasta acá".

Sobre el desarrollo del partido, el delantero del "Pincha" comentó que "el análisis es difícil, pero le agradezco mucho a la gente por el apoyo" y agregó: "Sabíamos que el partido iba a ser así, parejo y de pocas situaciones y que el más efectivo se iba a quedar con el título como terminó pasando".

A pesar de la derrota, Estudiantes tuvo una actuación destacada en esta edición de la Copa Libertadores, llegando a la final tras haber superado instancias complicadas, como los cuartos de final ante el Corinthians y las semifinales frente al poderoso Flamengo de Brasil.

Con esta victoria, el Palmeiras se consagró campeón de la Copa Libertadores por cuarta vez en su historia, sumándose a los títulos obtenidos en 1999, 2020 y 2021.