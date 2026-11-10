Carlos Tévez anuncia a Martín Palermo como invitado especial para su despedida en Boca

FOTO: Carlos Tévez confirmó a Martín Palermo como invitado a su partido de despedida.

Buenos Aires, 10 de noviembre (NA) -- La cuenta oficial del evento de despedida de Carlos Tévez ha confirmado que el histórico máximo goleador de Boca Juniors, Martín Palermo, será el segundo invitado especial para el partido que se llevará a cabo el próximo 20 de diciembre.

Ambos futbolistas vivieron momentos memorables en la historia de Boca, y su presencia promete ser un gran homenaje: "El Loco será uno de los que dirá presente en El Último Baile del Apache para acompañar a Carlitos en una noche muy especial en La Bombonera", se destacó en la presentación del evento.

Además, la cuenta oficial había anunciado previamente la participación de Sergio 'Kun' Agüero, quien también compartió grandes momentos con Tévez en la Selección Argentina y en el Manchester City, donde juntos anotaron más de 100 goles, consolidando una sociedad que marcó la historia del club.

En una reciente conversación con Rio Ferdinand, el reconocido defensor inglés y antiguo compañero de Tévez en el Manchester United, el exfutbolista reveló que Ferdinand había extendido una invitación, a la que Tévez aceptó. También mencionó la posible asistencia de Lionel Messi y Juan Román Riquelme, quienes jugarían juntos en un partido que enfrentará a Boca contra los amigos de Tévez.

Con solo un mes para el evento, se espera la confirmación de figuras como Cristiano Ronaldo, Andrea Pirlo, Ángel Di María, Pipita Higuaín, Daniele De Rossi, Iarley, Fernando Gago, Guillermo Barros Schelotto, Gabriel Heinze, "Pocho" Lavezzi, Park Ji-sung, Giorgio Chiellini, Paul Pogba, Paul Scholes y Wayne Rooney, entre otros.

Asimismo, aunque no está confirmado, se rumorea que el piloto argentino de Fórmula 1, Franco Colapinto, y el extenista Juan Martín del Potro podrían asistir al evento.