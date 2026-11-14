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Cambio de parecer: Gonzalo Belloso irá por la reelección como presidente de Rosario Central

La presentación de su candidatura –que había sido desestimada por él mismo días atrás- abre ahora una nueva etapa en el proceso electoral en el club de Arroyito.

14/11/2026 | 19:25Redacción Cadena 3

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Belloso defendió el proyecto de Rosario Central

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Después de anunciar que no competiría por un nuevo mandato, Gonzalo Belloso cambió de postura y finalmente encabezará la lista de Raza Canalla en las próximas elecciones de Rosario Central

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El actual presidente de Central había comunicado días atrás que no participaría de los comicios, argumentando motivos personales y familiares. 

Aquella determinación abrió un escenario de incertidumbre dentro del oficialismo, que comenzó a evaluar alternativas para encontrar un candidato que pudiera sucederlo.

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Sin embargo, el panorama dio un giro. Belloso finalmente estará al frente de la nómina de Raza Canalla, la agrupación que él mismo fundó y que representa el espacio político que actualmente conduce la institución de Arroyito.

Operativo Clamor

El regreso de Belloso a la contienda electoral no puede analizarse de manera aislada. Su anuncio inicial de no presentarse fue seguido por distintas manifestaciones públicas de respaldo a su continuidad, tanto desde sectores vinculados a la conducción del club como desde hinchas.

Estos pronunciamientos fueron telón de fondo de una definición que, finalmente, terminó con el actual presidente nuevamente como candidato.

Con Belloso encabezando la lista, Raza Canalla evita una transición interna y apuesta por la continuidad de su principal referente. La definición despeja las dudas sobre el liderazgo del oficialismo.

La presentación de su candidatura abre ahora una nueva etapa en el proceso electoral de Rosario Central. La discusión ya no pasará por determinar quién sucederá al actual presidente, sino por evaluar su gestión, sus propuestas y el respaldo que pueda conseguir en las urnas.

Belloso finalmente decidió competir. Ahora será el socio canalla quien tenga la última palabra.

Lectura rápida

1. ¿Qué decisión tomó Gonzalo Belloso respecto a su candidatura?

Gonzalo Belloso decidió encabezar la lista de Raza Canalla en las próximas elecciones de Rosario Central después de inicialmente anunciar que no competiría.

2. ¿Por qué había decidido Belloso no participar en las elecciones?

Belloso argumentó motivos personales y familiares para no participar en los comicios.

3. ¿Qué es el Operativo Clamor?

El Operativo Clamor fue una serie de manifestaciones de apoyo a Belloso que influyó en su decisión de continuar como candidato.

4. ¿Qué implica la candidatura de Belloso para Raza Canalla?

Su candidatura evita una transición interna y asegura la continuidad de su liderazgo en Raza Canalla.

5. ¿Cuál es el próximo paso en el proceso electoral de Rosario Central?

La discusión se centrará en evaluar la gestión de Belloso, sus propuestas y el respaldo que pueda obtener en las urnas.

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