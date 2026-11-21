Buenos Aires, 21 noviembre (NA) - El director de la escudería Alpine, Flavio Briatore, se mostró claro respecto al futuro del piloto argentino Franco Colapinto: "Necesita crecer: el año que viene será crucial para él, tiene que demostrarme que ha madurado y que tiene lo necesario para continuar".

En el marco de la previa al Gran Premio de Las Vegas, Briatore realizó un análisis crítico del rendimiento de su equipo a lo largo del año. Junto a la exigencia planteada a Colapinto, también dirigió sus comentarios hacia el piloto francés Pierre Gasly.

En relación a Gasly, quien es el principal piloto de la escudería, Briatore comentó: "Gasly es un piloto muy fuerte, con una amplia experiencia en la Fórmula 1, pero precisamente por ser el líder del equipo, necesita cometer menos errores y ser más constante".

Durante la clasificación para el Gran Premio de Las Vegas, Gasly finalizó en novena posición, pero comenzará la carrera en octavo lugar debido a la sanción impuesta a Oscar Piastri de McLaren. Por su parte, Colapinto concluyó décimo y se ubicará en la novena posición por las mismas razones.

Con solo tres carreras restantes en la temporada, Briatore hizo una evaluación del desempeño de Alpine, que actualmente ocupa el sexto lugar en el Campeonato de Constructores con un total de 6 puntos. En diálogo con La Gazzetta, expresó: "Si todo hubiera salido como queríamos, habríamos logrado el quinto puesto en el Campeonato de Constructores con Alpine, en lugar del sexto".

A pesar de la crítica, Briatore también resaltó los avances del equipo durante este año y sus expectativas para el futuro. Concluyó afirmando: "Hemos dado el importante paso adelante que necesitábamos dar, y ahora todos pensamos como un verdadero equipo de carreras. El año que viene esperamos dar otro paso adelante".