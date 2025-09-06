En vivo

Briatore elogió a Colapinto y dejó abierta la puerta para su continuidad en Alpine

Tras la confirmación de Gasly hasta 2028, todavía está en dudas quien será su colega en la pista.

06/09/2025 | 21:10Redacción Cadena 3

FOTO: Briatore elogió a Colapinto

El futuro de Franco Colapinto en Alpine sigue siendo tema de conversación en el paddock de la Fórmula 1. Tras confirmarse la renovación de Pierre Gasly hasta 2028, las miradas se posaron en el piloto argentino, quien viene de mostrar un progreso constante en las últimas carreras.

Flavio Briatore, asesor histórico de la escudería, dio señales positivas sobre su continuidad: “No, no aún, pero por el momento creo que Franco está haciendo un buen trabajo”, aseguró al ser consultado sobre quién será el compañero de Gasly en 2025.

El italiano, que días atrás había sido crítico del rendimiento del pilarense, esta vez destacó su evolución en declaraciones con Sky Sports y justificó sus altibajos iniciales: “Pagó un poco con la inexperiencia al comienzo, como muchos de los pilotos novatos, los pilotos jóvenes. En las últimas tres o cuatro carreras ha sido mucho más consistente, sin errores”.

Además, Briatore valoró el rol de Gasly para el proyecto a largo plazo de Alpine y remarcó que en las próximas fechas se definirá la situación de la segunda butaca: “Quizás sea Franco, vamos a ver. Tenemos otras cuatro o cinco carreras para juzgar y luego vamos a ver”.

El panorama genera ilusión en Argentina, ya que Colapinto tiene contrato a largo plazo con el equipo pero su permanencia como titular no estaba asegurada. Cedido por Williams, el joven de 21 años comenzó el año como piloto de reserva y se ganó su lugar tras reemplazar a Jack Doohan.

Su rendimiento en las últimas competencias fue en alza y eso parece haber cambiado la percepción de la cúpula de Alpine sobre su potencial.

Mientras tanto, Colapinto ya se concentra en lo que será el Gran Premio de Italia, donde largará desde la decimoséptima posición gracias a una sanción que lo benefició.

El argentino registró un tiempo de 1:19.992 en la clasificación de Monza, quedando a apenas 155 milésimas de pasar a la Q2, pero superando a su compañero Pierre Gasly en pista.

Con ambos Alpine partiendo desde el fondo, la carrera será una nueva oportunidad para que Franco siga demostrando su crecimiento y convenza definitivamente a Briatore y a la dirigencia de asegurarle el asiento para 2026.

Lectura rápida

¿Cuál es el futuro de Colapinto en Alpine? Su continuidad está siendo evaluada tras la reciente actuación en carreras. ¿Quién hizo elogios sobre él? Flavio Briatore destacó su progreso y potencial. ¿Desde cuándo Gasly está renovado? Pierre Gasly firmó hasta 2028. ¿Qué posición ocupa Colapinto en Italia? Largará décimoséptimo debido a sanciones. ¿Qué necesita Colapinto para asegurar su lugar? Seguir demostrando su crecimiento en las próximas carreras.

[Fuente: Noticias Argentinas]

