Briatore destacó el desempeño de Colapinto y Gasly en el GP de Las Vegas
El asesor de Alpine resaltó la notable actuación de sus pilotos tras terminar en el quinto y sexto lugar, sumando 18 puntos en el Gran Premio de Las Vegas de la temporada 2026.
FOTO: Flavio Briatore junto a Pierre Gasly y Franco Colapinto
Buenos Aires, 22 noviembre -- El asesor ejecutivo de Alpine, Flavio Briatore, elogió el destacado rendimiento de los pilotos Pierre Gasly y Franco Colapinto tras finalizar en la quinta y sexta posición, respectivamente, en el Gran Premio de Las Vegas. Esta actuación permitió al equipo sumar 18 puntos en una de las carreras más emocionantes de la temporada 2026.
Con este resultado, la escudería de Enstone mostró una de sus mejores performances del año, mejorando notablemente su imagen tras una serie de seis carreras donde solo había conseguido una unidad.
En declaraciones a Motorsport, el italiano afirmó: "Hoy conseguimos un resultado fantástico como equipo. Tanto Pierre como Franco hicieron un gran trabajo y pilotaron bien en una carrera que exigió mucha precisión y concentración".
Durante gran parte de la competencia en la "Ciudad del pecado", Gasly y Colapinto se mantuvieron en el grupo de los diez primeros, peleando entre los equipos más competitivos. El francés llegó a ubicarse en tercer lugar en ciertos momentos, mientras que el argentino fluctuó entre las posiciones de puntuación.
"Hubo una lucha muy ajustada y emocionante, algo fantástico para la Fórmula 1. Este resultado nos da muchos motivos para ser optimistas y también le da al equipo algo que celebrar en Enstone después de una racha difícil de resultados en la segunda mitad de la temporada", declaró Briatore.
El asesor de Alpine concluyó: "En general, ha sido un fin de semana muy sólido para todo el equipo en Las Vegas y, con 18 puntos sumados, también es nuestro mejor resultado en lo que va de la temporada. Así que felicitaciones a todo el equipo".
Para Colapinto, este GP representa una de sus mejores actuaciones, marcando el final de una racha de seis grandes premios sin sumar puntos. Además, se destacó por realizar un doble adelantamiento simultáneo a los dos McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri en la vuelta 12, una maniobra que generó gran revuelo en las redes sociales.
Lectura rápida
¿Qué evento se celebra?
El Gran Premio de Las Vegas de la temporada 2026.
¿Quiénes destacaron en la carrera?
Los pilotos Pierre Gasly y Franco Colapinto del equipo Alpine.
¿Qué posiciones obtuvieron?
Colapinto finalizó en el sexto lugar y Gasly en el quinto.
¿Cuántos puntos sumó Alpine?
La escudería sumó un total de 18 puntos en esta carrera.
¿Qué dijo Briatore sobre la actuación del equipo?
Destacó el gran trabajo de los pilotos y la solidez del equipo durante el fin de semana.
[Fuente: Noticias Argentinas]