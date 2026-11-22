Buenos Aires, 22 noviembre -- El asesor ejecutivo de Alpine, Flavio Briatore, elogió el destacado rendimiento de los pilotos Pierre Gasly y Franco Colapinto tras finalizar en la quinta y sexta posición, respectivamente, en el Gran Premio de Las Vegas. Esta actuación permitió al equipo sumar 18 puntos en una de las carreras más emocionantes de la temporada 2026.

Con este resultado, la escudería de Enstone mostró una de sus mejores performances del año, mejorando notablemente su imagen tras una serie de seis carreras donde solo había conseguido una unidad.

En declaraciones a Motorsport, el italiano afirmó: "Hoy conseguimos un resultado fantástico como equipo. Tanto Pierre como Franco hicieron un gran trabajo y pilotaron bien en una carrera que exigió mucha precisión y concentración".

Durante gran parte de la competencia en la "Ciudad del pecado", Gasly y Colapinto se mantuvieron en el grupo de los diez primeros, peleando entre los equipos más competitivos. El francés llegó a ubicarse en tercer lugar en ciertos momentos, mientras que el argentino fluctuó entre las posiciones de puntuación.

"Hubo una lucha muy ajustada y emocionante, algo fantástico para la Fórmula 1. Este resultado nos da muchos motivos para ser optimistas y también le da al equipo algo que celebrar en Enstone después de una racha difícil de resultados en la segunda mitad de la temporada", declaró Briatore.

El asesor de Alpine concluyó: "En general, ha sido un fin de semana muy sólido para todo el equipo en Las Vegas y, con 18 puntos sumados, también es nuestro mejor resultado en lo que va de la temporada. Así que felicitaciones a todo el equipo".

Para Colapinto, este GP representa una de sus mejores actuaciones, marcando el final de una racha de seis grandes premios sin sumar puntos. Además, se destacó por realizar un doble adelantamiento simultáneo a los dos McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri en la vuelta 12, una maniobra que generó gran revuelo en las redes sociales.