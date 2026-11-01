FOTO: Boca se prepara para el Superclásico: la posible alineación que enfrentará a River

Buenos Aires, 1 de noviembre (NA) -- El director técnico Rodolfo Arruabarrena se encuentra en la fase final de definición de la alineación de Boca Juniors para el esperado enfrentamiento contra River Plate este domingo en La Bombonera, correspondiente a la penúltima fecha del Torneo Clausura.

Con el objetivo de obtener tres puntos cruciales que permitan a su equipo consolidarse en los primeros puestos de la tabla anual y acercarse a la clasificación para la próxima Copa Libertadores, el cuerpo técnico del club ha confirmado una modificación y mantiene una duda táctica de cara a este decisivo encuentro que paraliza el fútbol argentino.

En la defensa, la noticia más relevante es el regreso inminente de Lautaro Blanco al lateral izquierdo, quien ha superado una molestia física que lo marginó del partido anterior contra Independiente. Su retorno implica que Malcom Braida, quien cumplió una labor aceptable en el último partido, regresará al banco de suplentes.

En el arco y la defensa central, no habrá cambios con respecto a los jugadores habituales convocados para los encuentros más exigentes. El equipo estará conformado por Álvaro Montero en el arco, acompañado por Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo y Facundo Herrera.

En el mediocampo, el técnico ha decidido mantener el equilibrio y la experiencia, confiando en el bloque compuesto por Santiago Ascacibar, Leandro Paredes y Milton Delgado, un tridente que ha demostrado ser el motor del equipo en esta etapa decisiva del torneo local.

La estructura táctica del mediocampo se mantendrá, priorizando la recuperación y la distribución precisa del balón para abastecer a la delantera.

La única duda que persiste en Brandsen 805 se encuentra en el ataque, donde Miguel Merentiel es una certeza como referencia central, mientras que se define quiénes serán sus dos acompañantes.

Tres jugadores luchan por dos posiciones en los extremos: Sebastián Villa, Leonel Flores y Alan Velasco. En el reciente triunfo agónico por la mínima ante Independiente, Arruabarrena optó por la dupla de Velasco y Flores, mientras que el extremo colombiano ingresó como suplente.

A pesar de esto, la destacada actuación de Villa, quien brindó una asistencia clave para el gol de la victoria, ha reavivado el debate sobre su titularidad desde el comienzo.

Así, a la espera de la confirmación oficial, el once inicial que se perfila para el equipo azul y oro sería el siguiente: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Sebastián Villa o Alan Velasco, Leonel Flores y Miguel Merentiel.