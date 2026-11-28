Buenos Aires, 28 de noviembre (NA) -- Boca se medirá este domingo ante Gimnasia y Esgrima La Plata en un partido correspondiente a los cuartos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro está programado para las 20:30 y se llevará a cabo en el Estadio Alberto J. Armando, conocido como "La Bombonera". La cobertura del evento estará a cargo de la Agencia Noticias Argentinas y se podrá seguir a través de ESPN, TNT Sports Premium y Disney+. El árbitro del partido será Darío Herrera y el VAR estará a cargo de Germán Delfino.

Boca llega a este enfrentamiento con un impresionante desempeño, habiendo ganado el título de Campeón de Liga y la Copa Sudamericana. El equipo busca alcanzar una histórica quíntuple corona, ya que también tiene en su horizonte la Copa Argentina, donde jugará la final contra Platense, y el Trofeo de Campeones.

Dirigido por Rodolfo Arruabarrena, el "Xeneize" ha tenido un rendimiento notable, habiendo perdido solo uno de sus últimos 26 partidos. En la fase de grupos, finalizaron en la segunda posición de la Zona A con 33 puntos. En los octavos de final, no tuvieron dificultades para vencer 2-0 a Independiente Rivadavia de Mendoza.

Por su parte, Gimnasia y Esgrima La Plata ha demostrado ser uno de los equipos más consistentes del año, concluyendo en el quinto lugar de la tabla anual con 57 puntos.

En el Torneo Clausura, el "Lobo" terminó tercero en la Zona B con 31 unidades y en los octavos de final logró avanzar tras un emocionante partido, donde necesitó tiempo extra para vencer 4-2 a Newell's.