Boca: se confirmó la lesión de Marchesin que lo dejaría fuera de la próxima fecha

FOTO: El arquero pidió el cambio a los 45 minutos del complemento.

El arquero de Boca Juniors, Agustín Marchesín, sufrió un desgarro en el sóleo de la pierna derecha y se perdería el encuentro Interzonal de la octava fecha del vigente Torneo Clausura ante Rosario Central.

Este domingo en el estadio José María Minella de Mar del Plata, Boca le ganó 2-0 a Aldosivi y sumó su tercer triunfo al hilo en este certamen. Si bien las sensaciones son positivas tras la victoria, lo negativo radica en la sustitución del arquero Marchesín a los 45 minutos del segundo tiempo por Leandro Brey.

Con el triunfo a punto de concretarse, el arquero campeón de América con la Selección argentina en 2021 recibió la pelota en su área, quiso salir jugando, eludiendo al delantero Facundo De La Vega, recortó para adentro con una gambeta pero, inmediatamente, tocó en corto para su compañero y pidió el cambio, acusando un dolor en la pierna derecha.

El formado en Lanús venía atravesando una racha de tres partidos con la valla invicta, incluyendo este encuentro ante Aldosivi. Anteriormente, la seguidilla empezó ante Independiente Rivadavia de Mendoza en el estadio Malvinas Argentinas y continuó ante Banfield en el estadio La Bombonera.

El próximo partido de Boca tendrá lugar en el estadio Gigante de Arroyito donde enfrentará a Rosario Central el domingo 14 de septiembre desde las 17.30 por el Interzonal de la octava fecha del Torneo Clausura.