En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

Una que sabemos todos

Música

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Boca: se confirmó la lesión de Marchesin que lo dejaría fuera de la próxima fecha

El arquero pidió el cambio sobre el final de la victoria ante Aldosivi de Mar del Plata.

01/09/2025 | 12:56Redacción Cadena 3

FOTO: El arquero pidió el cambio a los 45 minutos del complemento.

El arquero de Boca Juniors, Agustín Marchesín, sufrió un desgarro en el sóleo de la pierna derecha y se perdería el encuentro Interzonal de la octava fecha del vigente Torneo Clausura ante Rosario Central.

Este domingo en el estadio José María Minella de Mar del Plata, Boca le ganó 2-0 a Aldosivi y sumó su tercer triunfo al hilo en este certamen. Si bien las sensaciones son positivas tras la victoria, lo negativo radica en la sustitución del arquero Marchesín a los 45 minutos del segundo tiempo por Leandro Brey.

Con el triunfo a punto de concretarse, el arquero campeón de América con la Selección argentina en 2021 recibió la pelota en su área, quiso salir jugando, eludiendo al delantero Facundo De La Vega, recortó para adentro con una gambeta pero, inmediatamente, tocó en corto para su compañero y pidió el cambio, acusando un dolor en la pierna derecha.

El formado en Lanús venía atravesando una racha de tres partidos con la valla invicta, incluyendo este encuentro ante Aldosivi. Anteriormente, la seguidilla empezó ante Independiente Rivadavia de Mendoza en el estadio Malvinas Argentinas y continuó ante Banfield en el estadio La Bombonera.

El próximo partido de Boca tendrá lugar en el estadio Gigante de Arroyito donde enfrentará a Rosario Central el domingo 14 de septiembre desde las 17.30 por el Interzonal de la octava fecha del Torneo Clausura.

Lectura rápida

¿Qué sufrió Agustín Marchesín? Un desgarro en el sóleo de la pierna derecha.

¿Quién es el arquero de Boca? Agustín Marchesín.

¿Cuándo se va a perder el próximo partido? El domingo 14 de septiembre.

¿Dónde jugará Boca el próximo partido? En el estadio Gigante de Arroyito.

¿Qué resultado obtuvo Boca ante Aldosivi? Ganó 2-0.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho