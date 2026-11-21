Buenos Aires, 21 noviembre (NA) - Boca Juniors logró embolsar US$13.225.000 en premios tras su victoria en la Copa Sudamericana 2026. Esta cifra abarca tanto los premios por avanzar en las distintas etapas como los incentivos por los partidos ganados y los US$10 millones que la CONMEBOL otorga al campeón.

Antes de la final, el club ya contaba con un total garantizado de US$5.725.000. Este monto se compone de:

US$2.600.000 por avanzar de fase: US$500.000 por eliminar a O'Higgins, US$600.000 por vencer a Deportivo Recoleta, US$700.000 por alcanzar los cuartos de final y US$800.000 por llegar a semifinales.

US$625.000 en incentivos por cinco victorias: a razón de US$125.000 por cada triunfo.

US$2.500.000 asegurados por alcanzar la final: cantidad que corresponde al subcampeón.

Con la obtención del título, Boca sustituyó el premio de US$2.5 millones por el de US$10 millones correspondiente al campeón. Por lo tanto, al total previo de US$5,725 millones se le suman US$7,5 millones adicionales, resultando en un total de US$13.225.000.

La cuenta final es la siguiente: US$2.600.000 por fases + US$625.000 por victorias + US$10.000.000 por el título = US$13.225.000.

Este total corresponde únicamente a la participación de Boca en la Sudamericana y no incluye otros ingresos ni premios obtenidos anteriormente en la Copa Libertadores.