Buenos Aires, 21 de noviembre (NA) -- Boca Juniors logró consagrarse campeón de la Copa Sudamericana 2026 al derrotar 2-0 a Atlético Mineiro. La victoria desató un grito de desahogo y celebración en el plantel, que festejó después de 18 años sin conquistas en el ámbito internacional.

El emotivo abrazo entre Leandro Paredes y el director técnico Rodolfo Arruabarrena fue uno de los momentos destacados en la transmisión postpartido, simbolizando la transformación de un equipo que había enfrentado años difíciles y que ahora se consagra campeón por segunda vez en el año, mientras apunta a más competiciones.

Al sonar el silbato final, las cámaras se enfocaron en el capitán del equipo, Paredes, visiblemente emocionado por el logro. Varios jugadores, como Milton Delgado, se arrodillaron en el suelo en señal de alivio y felicidad. El técnico también mostró su alegría con gritos de celebración.

Mientras esperaban el montaje del escenario para levantar la Copa Sudamericana, los jugadores lucieron camisetas con la frase "El que más copas ganó" y el número "19", que representa la cantidad de títulos internacionales obtenidos por el club.

Además de la indumentaria, los jugadores se presentaron con paraguas y elementos de percusión, animando a su hinchada con cánticos en contra de su máximo rival.