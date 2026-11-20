FOTO: Boca, a solo un triunfo de la gloria en la Copa Sudamericana

Buenos Aires, 20 noviembre (NA) -- Boca Juniors se medirá este sábado contra el Atlético Mineiro de Brasil en la tan esperada final de la Copa Sudamericana, con la meta de poner fin a una sequía de 18 años sin títulos internacionales.

Aunque actualmente atraviesa un buen momento, el recorrido del "Xeneize" hacia la final no fue sencillo. En el primer semestre, Boca sufrió un duro golpe al quedar eliminado en la fase de grupos de la Copa Libertadores, incluyendo una derrota en "La Bombonera" ante la Universidad Católica de Chile en el partido decisivo.

Tras este tropiezo, los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena debieron jugar los playoffs de la Copa Sudamericana, donde lograron avanzar tras vencer por penales a O'Higgins de Chile, en un partido lleno de tensión.

Desde los octavos de final, el equipo mostró una notable mejoría, goleando 7-1 en el global a Recoleta de Paraguay y posteriormente eliminando al San Pablo de Brasil.

En las semifinales, Boca tuvo que lidiar con una situación complicada al caer 1-0 en el partido de ida contra Vasco da Gama en "La Bombonera". Sin embargo, en el partido de vuelta, el equipo se levantó con una destacada actuación, logrando un "maracanazo" al vencer 3-1 en el Maracaná, lo que les permitió clasificar a la gran final.

El Atlético Mineiro, rival de Boca, ha tenido un camino más sencillo en el torneo, avanzando sin complicaciones en la fase de grupos y eliminando a Bragantino, Santos y Montevideo City Torque en las etapas posteriores.