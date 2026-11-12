Boca enfrenta una crisis antes de la semifinal contra Banfield por la Copa Argentina

Buenos Aires, 12 noviembre (NA) - Lautaro Blanco ha sido descartado y Santiago Ascacíbar se encuentra en duda para el crucial partido de Boca en la semifinal de la Copa Argentina contra Banfield, programado para este sábado en el estadio "Malvinas Argentinas" de Mendoza.

Blanco no pudo unirse a los entrenamientos del equipo durante la semana, luego de la victoria ante Defensa y Justicia en la última jornada del Torneo Clausura, que le permitió al club consagrarse campeón de la Tabla Anual. La decisión del cuerpo técnico ha sido que no viaje con el plantel, priorizando su recuperación de cara a la final de la Copa Sudamericana, que se jugará el 21 de noviembre.

Por su parte, Ascacíbar está sufriendo un esguince de grado 1 en la rodilla derecha y su situación será evaluada hasta el último momento, justo antes de partir hacia Mendoza.

El jugador recibió un fuerte golpe durante el encuentro contra Defensa y Justicia, cuando fue embestido por el juvenil Valentín Loza, lo que le dejó secuelas que llevaron a realizar estudios médicos, cuyos resultados fueron divulgados este jueves, en la previa del decisivo enfrentamiento ante el "Taladro".

La probable alineación de Boca para el duelo

El entrenador "Vasco" Arruabarrena pretende repetir el once inicial que logró la victoria ante el "Halcón" de Varela. Sin embargo, las lesiones de Ascacíbar y Blanco complican esta estrategia para el partido contra Banfield en la Copa Argentina.

En caso de que Ascacíbar no esté disponible (su situación es más complicada que favorable), hay dos opciones: Tomás Belmonte podría ingresar en su lugar, manteniendo la misma posición, o bien, Tomás Aranda podría ser alineado en una posición más adelantada, luego de haber superado una larga lesión, lo que requeriría un esfuerzo adicional para marcar a los jugadores rivales.

En cuanto a la posición de lateral izquierdo, Malcom Braida será el reemplazo natural de Lautaro Blanco. En la delantera, se espera que Sebastián Villa ocupe el lugar de Leonel Flores por segunda vez consecutiva.

Así, el once que podría presentar Boca ante Banfield se perfila con: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Malcom Braida; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar/Tomás Belmonte/Tomás Aranda; Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Alan Velasco.