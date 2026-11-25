FOTO: Miguel Merentiel viene de convertir en la final de la Copa Sudamericana y sigue en el equipo titular.

Buenos Aires, 25 noviembre (NA) – Boca Juniors se prepara para su encuentro por los octavos de final del Torneo Clausura 2026, donde se medirá ante Independiente Rivadavia. El equipo, que recientemente se consagró campeón de la Copa Sudamericana, presentará un único cambio respecto a la formación que logró la victoria en la final.

El único ajuste será la inclusión de Tomás Belmonte en el mediocampo, quien reemplazará a Santiago Ascacibar. Este cambio busca fortalecer el juego en la zona derecha del campo.

El encuentro se disputará en La Bombonera a partir de las 21:00, y Boca buscará avanzar a los cuartos de final, una instancia que no logró alcanzar en el torneo del primer semestre, cuando el equipo era dirigido por Claudio Úbeda.

Después de romper con una racha de sequías, el Xeneize levantó dos títulos en las últimas semanas: el campeonato de liga y la Copa Sudamericana. Ahora, se enfrenta a Independiente Rivadavia con la meta de sumar un nuevo trofeo a su vitrina.

El equipo, que regresó al país tras la final el lunes por la madrugada, mantuvo su concentración para el partido de hoy, a pesar de los festejos. La única inquietud en la alineación era el estado de Leandro Paredes, quien sufrió un desmayo durante una entrevista posterior al partido contra Atlético Mineiro. Sin embargo, tras recibir tratamiento, el mediocampista se recuperó y estuvo disponible para entrenar con normalidad.

El planteo del Vasco Arruabarrena será casi el mismo que llevó a la reciente victoria, con la excepción de Belmonte. Este último, quien regresó de una rotura de meniscos, tuvo un buen desempeño en la final y ahora asumirá un rol crucial en el mediocampo, jugando a la derecha de Paredes.

La formación de Boca para el encuentro será: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Miguel Merentiel, Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.