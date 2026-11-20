Buenos Aires, 19 de noviembre (NA) -- Boca se prepara para enfrentar a Atlético Mineiro este sábado en la final de la Copa Sudamericana, con la esperanza de poner fin a una serie de derrotas en instancias decisivas a nivel internacional. El equipo, que no levanta un trofeo internacional desde 2008, ha sufrido tres caídas consecutivas en finales de la Copa Libertadores.

La última consagración de Boca fue en 2008, cuando se coronó en la Recopa Sudamericana tras vencer a Arsenal. Desde entonces, el club ha enfrentado un camino complicado, perdiendo tres finales de la Copa Libertadores en 2012, 2018 y 2023.

En 2012, Boca se enfrentó al Corinthians y empató 1 a 1 en la ida, con goles de Facundo Roncaglia y Romarinho. En la vuelta, el equipo brasileño se impuso por 2 a 0, dejando a Boca sin el título. En esa ocasión, Juan Román Riquelme, figura del equipo, expresó su frustración al sentirse "vacío" tras el partido, lo que marcó su salida del club por diferencias con el director técnico Julio César Falcioni.

En 2018, el equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto volvió a caer en la final, esta vez ante River Plate. Tras un empate 2 a 2 en la ida en la "Bombonera", la vuelta se disputó en Madrid, donde River se impuso por 3 a 1.

Más recientemente, en noviembre de 2023, Boca volvió a perder en una final, esta vez ante Fluminense en el Estadio Maracaná, cayendo 2 a 1 en tiempo suplementario.

Por su parte, Atlético Mineiro, dirigido por Eduardo Domínguez, también busca mejorar su situación en el ámbito internacional. Su último título fue en 2014, cuando ganó la Recopa Sudamericana contra Lanús. Desde entonces, el equipo ha enfrentado un par de derrotas en finales, incluyendo la final de la Copa Libertadores en 2024 y la Sudamericana en 2025.

En 2024, Mineiro perdió 3 a 1 ante Botafogo en la final, mientras que en 2025 cayó 5-4 por penales ante Lanús tras un empate sin goles en el tiempo reglamentario y suplementario.