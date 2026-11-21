Buenos Aires, 21 de noviembre (NA) - Barracas Central logró una victoria de 1 a 0 ante Defensa y Justicia en el Estadio Norberto Tomaghello de Florencio Varela, lo que le permitió avanzar a los cuartos de final del Torneo Clausura.

El único gol del encuentro llegó a los 29 minutos del primer tiempo, tras un córner desde la derecha ejecutado por Iván Tapia. En esa jugada, Norberto Briasco se elevó y, con un cabezazo preciso, la envió al segundo palo, marcando así el tanto decisivo.

Con esta victoria, el equipo dirigido por Damián Ayude se prepara para enfrentar en la próxima instancia al ganador del partido entre Rosario Central y Gimnasia y Esgrima de Mendoza. Este encuentro se llevará a cabo el próximo domingo a las 16:00 en el Estadio Gigante de Arroyito.

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