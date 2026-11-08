Avalanchas en los festejos de Newman: varias jóvenes resultaron heridas en incidentes

Buenos Aires, 8 noviembre (NA) -- Un grupo de jóvenes de La Plata resultó con lesiones de diferente gravedad en los alrededores del evento de celebración por el campeonato obtenido por el Club Newman.

Los incidentes, marcados por momentos de tensión y avalanchas, ocurrieron cuando las asistentes intentaron acceder a la celebración y se les impidió el ingreso, lo que generó desórdenes en la entrada y provocó caídas de varias personas.

Testigos capturaron imágenes de una joven con múltiples raspones y sangrado en una pierna. Las grabaciones también muestran el operativo de control establecido en la entrada principal, con personal de seguridad privada detrás de un estricto vallado y cintas de restricción vial que bloqueaban el paso de transeúntes.

Los desmanes se produjeron en el marco de las celebraciones por el bicampeonato de Newman, que este sábado se consagró campeón del torneo URBA Top 14 al vencer a Hindú por un ajustado 33 a 32.

La final, que tuvo lugar en el Club Atlético San Isidro (CASI), atrajo a más de 10.000 personas, lo que saturó los accesos y complicó la logística de ingreso al evento.

Aún no se han divulgado partes médicos oficiales ni se ha especificado el número total de heridos, y tampoco se ha emitido un pronunciamiento formal sobre las causas que originaron las avalanchas.

El desenlace violento de la jornada reabre el debate sobre la eficacia de los operativos de seguridad y la planificación logística en eventos deportivos de gran concurrencia.