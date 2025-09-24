Atlético Mineiro le ganó a Bolívar por 1-0 y es semifinalista de la Copa Sudamericana 2025

FOTO: El delantero Bernard, autor del gol de la clasificación.

Atlético Mineiro de Brasil derrotó a Bolívar por 1 a 0 al término del partido que disputaron esta noche, en el Arena MRV, por al vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

El único gol de la noche fue convertido por el delantero Bernard, con un cabezazo sobre el minuto 45 del segundo tiempo.

Con el triunfo, el conjunto dirigido por el entrenador argentino Jorge Sampaoli se quedó con la serie por 3-2 y clasificó a la semifinal de la Copa Sudamericana, en la que se medirá con quien resulte vencedor entre Independiente del Valle de Ecuador y Once Caldas de Colombia.

La primera situación clara del partido se dio a los 10 minutos y fue para la visita, con un remate lejano desde el costado izquierdo del volante Daniel Cataño, que salió bajo y ancho por el poste derecho del arquero Everson.

Atlético Mineiro no tuvo ataques de peligro hasta los 45 minutos, con un remate lejano del delantero Gustavo Scarpa, que salió bajo y pasó cerca del poste izquierdo del arquero Carlos Lampe, luego de un desvío.

Un minuto después, el propio Scarpa intentó convertir con un córner olímpico, despejado con los puños por el arquero boliviano, sobre el primer palo.

Mineiro tuvo la primera llegada del complemento a los siete minutos del partido, cuando Scarpa recuperó una pelota en el área rival, aunque su remate alto y al primer palo no tuvo precisión.

Tres minutos después el carrilero Guilherme Arana sacó un zurdazo bajo y cruzado desde el borde del área, que pasó cerca del caño izquierdo de Lampe.

En 35 minutos, un tiro libre de Scarpa desde el borde del área buscaba el ángulo izquierdo del guardameta de 38 años, pero se fue apenas por encima del travesaño.

Cinco minutos más tarde, un pase filtrado por derecha dejó mano a mano al delantero Dorny Romero, cuyo remate fue detenido por el achique de Everson.

El conjunto dirigido por Jorge Sampaoli consiguió el único gol de la noche con tiempo cumplido, con un gran centro desde la derecha al segundo palo de Scarpa para habilitar al delantero Bernard, quien conectó de cabeza y cruzado para el 1-0.

Síntesis del partido:

Copa Sudamericana 2025.

Cuartos de final.

Partido de vuelta.

Atlético Mineiro (Brasil) 1 – 0 (3 – 2) Bolívar (Bolivia).

Estadio: Arena MRV.

Árbitro: Facundo Tello.

VAR: Germán Delfino.

Atlético Mineiro: Everson; Iván Román, Lyanco, Vitor Hugo; Gustavo Scarpa, Alan Franco, Alexsander, Guilherme Arana; Igor Gomes; Hulk, Reinier. DT: Jorge Sampaoli.

Bolívar: Carlos Lampe; Jesús Sagredo, Santiago Echeverría, Miguel Torren, José Sagredo, Ervin Vaca; Robson Matheus, Leonel Justiniano, Daniel Cataño; Damián Batallini, Martín Cauteruccio. DT: Flavio Robatto.

Gol en el segundo tiempo: 45m. Bernard (B).

Cambio en el primer tiempo: 19m. Bernard por Alexsander (AM).

Cambios en el segundo tiempo: 18m. Rony por Reinier (AM), 29m. Caio Paulista por Iván Román (AM), Fausto Vera por Guilherme Arana (AM) y Gabriel Teixeira por Hulk (AM); 38m. Patricio Rodríguez por Damián Batallini (B) y Dorny Romero por Daniel Cataño (B).