Atlanta logró su pase a cuartos del reducido tras empatar con Estudiantes en la Primera Nacional

Buenos Aires, 14 de noviembre (NA) - Atlanta logró un empate 1 a 1 como local ante Estudiantes de Buenos Aires en los octavos de final del reducido de la Primera Nacional, lo que le permitió avanzar a la siguiente ronda gracias a la ventaja deportiva, tras haber finalizado en la segunda posición de su grupo.

El encuentro comenzó con un gol de Jorge Correa para Estudiantes, quien abrió el marcador a los 2 minutos del primer tiempo, aprovechando un error del arquero Francisco Rago que dejó la pelota corta en el área. Sin embargo, en la segunda mitad, Federico Álvarez igualó el partido con un golazo al ángulo a los 9 minutos.

A pesar de la fricción del partido, Atlanta mostró un rendimiento superior y mereció más, aunque no logró concretar otra oportunidad para desnivelar el marcador. El resultado final fue favorable para el equipo local, que supo sostener la igualdad hasta el final de los 90 minutos.

El próximo rival de Atlanta en cuartos de final aún está por definirse, ya que se deberá crear una nueva tabla de posiciones del 1 al 8 tras la conclusión de la fase actual.

Atlanta había llegado a esta instancia con la esperanza de clasificar directamente a la súper final, pero un empate sin goles ante Midland en la última fecha lo dejó con 62 puntos, dos menos que Tristán Suárez, el líder de la zona con 64.

Por su parte, Estudiantes de Buenos Aires terminó octavo en la Zona A, con 49 puntos, y necesitaba ganar para mantener sus posibilidades en el reducido. En esta fase, se considera la ventaja deportiva, lo que significa que el equipo mejor posicionado avanza con un empate.

De cara a los cuartos de final, se disputarán partidos de ida y vuelta que se definirán en el estadio del equipo mejor posicionado, una vez que se configure la nueva tabla de clasificados.