Atlanta logró su pase a cuartos del reducido tras empatar con Estudiantes en la Primera Nacional
El equipo de Villa Crespo se clasificó a la siguiente fase gracias a la ventaja deportiva tras finalizar segundo en su zona.
FOTO: Atlanta avanzó a los cuartos del reducido.
Buenos Aires, 14 de noviembre (NA) - Atlanta logró un empate 1 a 1 como local ante Estudiantes de Buenos Aires en los octavos de final del reducido de la Primera Nacional, lo que le permitió avanzar a la siguiente ronda gracias a la ventaja deportiva, tras haber finalizado en la segunda posición de su grupo.
El encuentro comenzó con un gol de Jorge Correa para Estudiantes, quien abrió el marcador a los 2 minutos del primer tiempo, aprovechando un error del arquero Francisco Rago que dejó la pelota corta en el área. Sin embargo, en la segunda mitad, Federico Álvarez igualó el partido con un golazo al ángulo a los 9 minutos.
A pesar de la fricción del partido, Atlanta mostró un rendimiento superior y mereció más, aunque no logró concretar otra oportunidad para desnivelar el marcador. El resultado final fue favorable para el equipo local, que supo sostener la igualdad hasta el final de los 90 minutos.
El próximo rival de Atlanta en cuartos de final aún está por definirse, ya que se deberá crear una nueva tabla de posiciones del 1 al 8 tras la conclusión de la fase actual.
Atlanta había llegado a esta instancia con la esperanza de clasificar directamente a la súper final, pero un empate sin goles ante Midland en la última fecha lo dejó con 62 puntos, dos menos que Tristán Suárez, el líder de la zona con 64.
Por su parte, Estudiantes de Buenos Aires terminó octavo en la Zona A, con 49 puntos, y necesitaba ganar para mantener sus posibilidades en el reducido. En esta fase, se considera la ventaja deportiva, lo que significa que el equipo mejor posicionado avanza con un empate.
De cara a los cuartos de final, se disputarán partidos de ida y vuelta que se definirán en el estadio del equipo mejor posicionado, una vez que se configure la nueva tabla de clasificados.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en el partido?
Atlanta empató 1 a 1 con Estudiantes, avanzando a cuartos del reducido.
¿Quién anotó los goles?
Jorge Correa marcó para Estudiantes y Federico Álvarez igualó para Atlanta.
¿Cuándo se jugó el partido?
El partido se disputó el 14 de noviembre.
¿Dónde se llevó a cabo el encuentro?
El partido se jugó en el estadio de Atlanta.
¿Cuál es el próximo paso para Atlanta?
Atlanta deberá enfrentar a un rival aún por definir en los cuartos de final.
[Fuente: Noticias Argentinas]