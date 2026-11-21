Buenos Aires, 21 de noviembre (NA) -- El director técnico de Boca Juniors, Rodolfo Arruabarrena, expresó su alegría tras la obtención del título y compartió su visión sobre lo que representa este logro en la Copa Sudamericana, después de casi dos décadas sin éxitos en el ámbito internacional: "El club, el hincha y los jugadores lo necesitaban. Después de 18 años, es una base importante para lo que se viene, con mucho mérito de los jugadores".

Arruabarrena alcanzó su segundo título en este ciclo al frente del equipo y, durante la conferencia de prensa, enfatizó la mentalidad del grupo para continuar cosechando éxitos: "Este grupo va a seguir insistiendo en seguir consiguiendo más cosas. Todavía nos resta un mes de temporada, con cosas importantes para nosotros; trataré de convencerlos para que mañana vuelvan a concentrar".