Arruabarrena celebra el título de la Sudamericana: "El club y los hinchas lo necesitaban"
Boca se consagró campeón tras ganarle 2-0 a Atlético Mineiro en Colombia.
FOTO: El "Vasco" Arruabarrena habló en conferencia.
Buenos Aires, 21 de noviembre (NA) -- El director técnico de Boca Juniors, Rodolfo Arruabarrena, expresó su alegría tras la obtención del título y compartió su visión sobre lo que representa este logro en la Copa Sudamericana, después de casi dos décadas sin éxitos en el ámbito internacional: "El club, el hincha y los jugadores lo necesitaban. Después de 18 años, es una base importante para lo que se viene, con mucho mérito de los jugadores".
Arruabarrena alcanzó su segundo título en este ciclo al frente del equipo y, durante la conferencia de prensa, enfatizó la mentalidad del grupo para continuar cosechando éxitos: "Este grupo va a seguir insistiendo en seguir consiguiendo más cosas. Todavía nos resta un mes de temporada, con cosas importantes para nosotros; trataré de convencerlos para que mañana vuelvan a concentrar".
Lectura rápida
¿Quién es el protagonista principal?
El protagonista principal es Rodolfo Arruabarrena, director técnico de Boca Juniors.
¿Qué logró Boca Juniors?
Boca Juniors se consagró campeón de la Copa Sudamericana tras vencer 2-0 a Atlético Mineiro.
¿Cuánto tiempo pasó desde el último título internacional?
Pasaron casi 18 años desde el último título internacional de Boca Juniors.
¿Cuál es la perspectiva de Arruabarrena para el futuro?
Arruabarrena tiene la intención de seguir trabajando con el equipo para conseguir más títulos en el futuro.
¿Cuándo se realizó la conferencia de prensa?
La conferencia de prensa se realizó el mismo día de la consagración, el 21 de noviembre.
[Fuente: Noticias Argentinas]