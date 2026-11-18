Buenos Aires, 18 de noviembre (NA) – Argentinos Juniors ha sido demandado por Gimnasia La Plata ante la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) debido a una deuda que asciende a 2,6 millones de dólares por el pase del mediocampista Alan Lescano.

Este monto incluye no solo el precio original acordado por el segundo 50% del pase, que era ligeramente inferior a dos millones de dólares, sino también sanciones por saldo impago, la plusvalía pactada y una cláusula compensatoria de 400 mil dólares establecida por posibles demoras en el pago.

Además, el "Lobo" tiene el derecho a exigir el pago inmediato de la deuda si el jugador es vendido al exterior, ya que una cláusula en el contrato estipulaba que, en caso de una venta a un tercer club, el saldo restante debía ser abonado dentro de cinco días a partir de la confirmación de la transacción.

La situación económica de Argentinos Juniors se complica aún más, ya que está enfrentando una demanda por parte de Gimnasia que reclama 2,6 millones de dólares por la venta de Alan Lescano.

El jugador fue vendido al club del barrio porteño de La Paternal en dos partes, siendo la segunda parte acordada justo antes de su traslado al fútbol brasileño, por un total de 1.916.000 dólares.

La transacción se había pactado en ocho cuotas mensuales de 239.500 dólares cada una, con vencimientos que iban desde el 15 de septiembre de 2026 hasta el 15 de julio de 2027. Sin embargo, estos plazos fueron modificados con la llegada del jugador a Vasco da Gama.

En este contexto, la dirigencia de Gimnasia se basó en un inciso que establece que, si el jugador es vendido a un tercer club durante el proceso de pago, el total adeudado debe ser transferido en un plazo de cinco días.

Por lo tanto, los cheques de pago diferido en pesos emitidos por Argentinos Juniors han perdido validez, y ante la falta de pago del monto restante, Gimnasia ha recurrido a la Cámara Nacional de Resolución de Disputas de la AFA y está a la espera de un fallo favorable.

Mientras tanto, Argentinos Juniors se encuentra inhibido para los próximos tres mercados de pases. Su presidente, Cristian Malaspina, sostiene que la deuda ya ha sido saldada. Sin embargo, el club enfrenta atrasos salariales de hasta dos meses para su plantel profesional, que ha considerado la posibilidad de realizar un paro en la semana previa a los octavos de final del Torneo Clausura 2026, donde se enfrentará a Independiente.