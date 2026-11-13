Argentina se prepara para enfrentar a Costa Rica tras la derrota contra Uruguay

Buenos Aires, 13 noviembre (NA) - La Selección argentina sufrió una derrota por 2 a 1 en su primer amistoso de la fecha FIFA, enfrentándose a Uruguay en el estadio "Bombonera". Ahora, el equipo regresará a los entrenamientos en Ezeiza para prepararse para el próximo partido ante Costa Rica, que se llevará a cabo el martes 17 de noviembre en el "Mario Alberto Kempes" de Córdoba.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni continuará su trabajo en el predio Lionel Andrés Messi, que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) posee en Ezeiza. Durante estos días, el grupo aprovechará para fortalecer la cohesión del equipo en lo que constituye la última gira del año, marcada por la ausencia de Lionel Messi entre los convocados.

El amistoso contra Costa Rica se disputará el martes a partir de las 20 hs en Córdoba, y las entradas aún están disponibles a través de la plataforma "Deportick".

Una vez finalizada esta doble fecha FIFA, Argentina no tendrá más partidos hasta el 2027, cuando se espera que se inicien las Eliminatorias hacia el Mundial 2030, aunque todavía no hay fechas confirmadas. Se anticipa que estos encuentros podrían comenzar en septiembre del próximo año.

En lo que respecta al rendimiento del equipo, Scaloni se concentrará en trabajar con los futbolistas en óptimas condiciones físicas. Además, deberá decidir si realiza cambios en el once titular.

Un ejemplo es Emiliano "Dibu" Martínez, quien expresó su deseo de jugar, pero finalmente el entrenador optó por Gerónimo Rulli, a quien le otorgó la capitanía.

El partido contra Costa Rica también marcará una despedida importante: Walter Samuel dejará el cuerpo técnico de Scaloni para iniciar su carrera como entrenador principal, probablemente en Europa.