Argentina se prepara para enfrentar a Costa Rica tras la derrota contra Uruguay
La Selección Argentina se recupera de la caída ante Uruguay y se enfoca en el próximo amistoso frente a Costa Rica, programado para el 17 de noviembre en Córdoba.
FOTO: Argentina volverá a jugar el martes ante Costa Rica.
Buenos Aires, 13 noviembre (NA) - La Selección argentina sufrió una derrota por 2 a 1 en su primer amistoso de la fecha FIFA, enfrentándose a Uruguay en el estadio "Bombonera". Ahora, el equipo regresará a los entrenamientos en Ezeiza para prepararse para el próximo partido ante Costa Rica, que se llevará a cabo el martes 17 de noviembre en el "Mario Alberto Kempes" de Córdoba.
El conjunto dirigido por Lionel Scaloni continuará su trabajo en el predio Lionel Andrés Messi, que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) posee en Ezeiza. Durante estos días, el grupo aprovechará para fortalecer la cohesión del equipo en lo que constituye la última gira del año, marcada por la ausencia de Lionel Messi entre los convocados.
El amistoso contra Costa Rica se disputará el martes a partir de las 20 hs en Córdoba, y las entradas aún están disponibles a través de la plataforma "Deportick".
Una vez finalizada esta doble fecha FIFA, Argentina no tendrá más partidos hasta el 2027, cuando se espera que se inicien las Eliminatorias hacia el Mundial 2030, aunque todavía no hay fechas confirmadas. Se anticipa que estos encuentros podrían comenzar en septiembre del próximo año.
En lo que respecta al rendimiento del equipo, Scaloni se concentrará en trabajar con los futbolistas en óptimas condiciones físicas. Además, deberá decidir si realiza cambios en el once titular.
Un ejemplo es Emiliano "Dibu" Martínez, quien expresó su deseo de jugar, pero finalmente el entrenador optó por Gerónimo Rulli, a quien le otorgó la capitanía.
El partido contra Costa Rica también marcará una despedida importante: Walter Samuel dejará el cuerpo técnico de Scaloni para iniciar su carrera como entrenador principal, probablemente en Europa.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en el amistoso contra Uruguay?
Argentina perdió 2 a 1 ante Uruguay en el primer amistoso de la fecha FIFA.
¿Cuándo se jugará el próximo partido?
El amistoso ante Costa Rica se llevará a cabo el martes 17 de noviembre a las 20 hs en Córdoba.
¿Dónde se entrenará la selección?
El equipo entrenará en el predio Lionel Andrés Messi en Ezeiza.
¿Qué cambios se esperan en el equipo?
Scaloni evaluará posibles rotaciones en el once inicial, considerando la condición física de los jugadores.
¿Quién dejará el cuerpo técnico?
Walter Samuel se despedirá del cuerpo técnico para comenzar su carrera como entrenador principal en Europa.
[Fuente: Noticias Argentinas]