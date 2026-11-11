Andrés Chávez se pronuncia sobre críticas tras el descenso de Aldosivi: "Fue doloroso para mí"

Buenos Aires, 11 de noviembre (NA) – El delantero Andrés Chávez se pronunció sobre los comentarios despectivos que recibió durante la conferencia de prensa posterior al descenso de Aldosivi, y afirmó que fue "algo doloroso", dado que las críticas impactan en su familia.

Chávez expresó que "un descenso es una situación muy difícil", una experiencia que ya había enfrentado en su trayectoria, pero eligió enfocarse en que "el equipo hizo todo lo posible hasta el último minuto para zafar".

En su retorno a la Primera División del fútbol argentino, tras su paso por Almagro, Chávez disputó 13 partidos con la camiseta del "Tiburón", con solo una titularidad y sin marcar goles.

El atacante se vio expuesto a comentarios despectivos sobre su forma física y profesionalismo tras el partido Racing – Aldosivi, donde el equipo marplatense perdió la categoría. Un periodista partidario opinó que poner al delantero de 35 años "parece mala praxis", y agregó: "Es un exjugador. Pesa 120 kilos, rueda, no corre. Se erró un gol debajo de arco que nos mandó al descenso. No había manera de seguir poniendo a ese jugador".

Este comentario provocó la indignación del entrenador Javier Sanguinetti, mientras que Chávez se defendió, manifestando que la situación es "muy dolorosa" para él, y consideró que quien realizó el comentario "no merece ser llamado periodista".

"No me duele por lo que me pueda llegar a pasar a mí, sino porque a la familia le llegan esos comentarios", afirmó el delantero, quien añadió que no le agrada tener que tranquilizar a su familia, aunque comprende que son "cosas del fútbol".

"Parece que se te cae el mundo. Es un trago amargo y una situación muy sufrida", explicó el exdelantero de Boca, destacando que "el equipo hizo todo lo posible hasta el último minuto para zafar", por lo que descendieron "con la frente en alto".

Finalmente, con un pasado en ambos clubes, Chávez compartió sus sentimientos respecto a la semifinal de Copa Argentina entre Boca y Banfield: "Va a ser un partido muy lindo, hay sentimientos encontrados. Toda mi familia es hincha de Boca", concluyó el surgido en las inferiores del "Taladro".