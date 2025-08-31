En vivo

Deportes

AmeriCup: Argentina perdió en la final con Brasil y es subcampeona

El conjunto de Pablo Prigioni no pudo defender el título, y la "Verdeamarela" se impuso 55-47.

31/08/2025 | 22:57Redacción Cadena 3

FOTO: Argentina perdió en la final con Brasil y es subcampeona

Brasil se quedó este domingo con el clásico sudamericano y la final de la AmeriCup 2025 ante la Selección argentina de básquet, para adueñarse del título.

En el Polideportivo Alexis Argüello de Managua, Nicaragua, la “Verdeamerla” se impuso 55-47 y se convirtió en el campeón.

El equipo dirigido por Pablo Prigioni venía de vencer este sábado a Canadá por 83-73 en la semifinal para asegurarse con el lugar en la gran final. La “Albiceleste” buscaba defender el título logrado en Recife 2022 justamente ante el mismo rival.

De esta manera, Brasil, que venía de eliminar de forma histórica a Estados Unidos, se tomó revancha para adueñarse del título.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en la final de la AmeriCup 2025?
Argentina perdió ante Brasil por 55-47.

¿Quién dirigió al equipo argentino?
El equipo fue dirigido por Pablo Prigioni.

¿Dónde se llevó a cabo el partido?
El encuentro se disputó en el Polideportivo Alexis Argüello de Managua, Nicaragua.

¿Cómo llegó Argentina a la final?
El equipo argentino venció a Canadá por 83-73 en semifinales.

¿Qué importancia tiene este partido?
Es la revancha de la final anterior, donde Argentina había vencido a Brasil.

[Fuente: Noticias Argentinas]

