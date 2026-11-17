Buenos Aires, 17 noviembre (NA) - Alexis Mac Allister anotó el sexto gol para la Selección argentina en la contundente victoria contra Costa Rica en el estadio "Mario Alberto Kempes" de Córdoba, en el último amistoso que el equipo dirigido por Lionel Scaloni disputó en el 2026.

El tanto del mediocampista del Liverpool se produjo a los 33 minutos del segundo tiempo tras un robo que él mismo generó en tres cuartos de cancha. A lo largo del encuentro, Mac Allister mostró un gran orden y criterio en su ubicación, lo que le permitió estar en el lugar correcto en el momento adecuado.

Argentina presionó de manera efectiva, complicando la salida de Costa Rica desde el fondo. En un momento clave, tras un mal pase del rival, Mac Allister recuperó la pelota, avanzó con seguridad y buscó habilitar a Franco Mastantuono. Sin embargo, el exjugador de River no pudo controlar el balón correctamente, lo que permitió que un defensor rival se exigiera, generando un rebote que Alexis aprovechó para eludir a un adversario en el área chica y definir con su pierna izquierda.

Argentina se lució en la noche cordobesa ante un rival inferior, dejando atrás la amargura de la derrota sufrida contra Uruguay en la "Bombonera" el pasado viernes, donde Mac Allister no había tenido una actuación destacada.