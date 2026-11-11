Alessandro De Tullio se une a Chip Ganassi Racing como piloto reserva en IndyCar
El equipo Chip Ganassi Racing confirmó al argentino para Indy NXT y como piloto reserva de IndyCar.
FOTO: Alessandro De Tullio
Buenos Aires, 11 noviembre (NA) -- La escudería Chip Ganassi Racing ha anunciado oficialmente la inclusión del piloto argentino Alessandro De Tullio para la temporada 2027 de Indy NXT by Firestone, además de su rol como piloto reserva en IndyCar para competiciones en circuitos permanentes y urbanos.
El joven de 20 años pilotará el monoplaza #10 de AstroPay, un número que lleva consigo la asociación deportiva con leyendas como Lionel Messi y Diego Maradona, tras haber demostrado un rendimiento destacado en las pruebas de pretemporada en Barber Motorsports Park, donde finalizó en la quinta posición entre 20 competidores.
En su rol en IndyCar, De Tullio contribuirá al equipo mediante el desarrollo en simuladores y en las operaciones en pista durante los fines de semana que no incluyan carreras en óvalos.
Este será el segundo año del argentino en Indy NXT, después de una exitosa temporada 2026 con AJ Foyt Racing, en la que logró dos victorias (Barber y Portland), cuatro podios y finalizó sexto en el campeonato.
Además, lideró 99 vueltas y alcanzó ocho pole positions, quedando a una de igualar el récord de la categoría y empatando el segundo mejor registro histórico en una sola campaña junto a Ed Jones y Thiago Medeiros.
"Estoy muy emocionado de unirme a Chip Ganassi Racing para 2027 en Indy NXT y con un programa de piloto reserva en IndyCar. Es un paso más en mi carrera y unirme al equipo más exitoso de la categoría es algo muy especial. Espero aprender lo máximo posible y ayudar en todo lo que pueda en mi rol de reserva", declaró De Tullio.
Por su parte, Taylor Kiel, Team Manager de Chip Ganassi Racing, comentó: "Estamos entusiasmados de dar la bienvenida a Alessandro. Nuestro objetivo es brindarle los recursos para competir por victorias y el campeonato de Indy NXT. Combinar ese programa con el rol de reserva en IndyCar le da una valiosa oportunidad para aprender y desarrollar su experiencia".
La temporada 2027 de IndyCar dará inicio el 5 de marzo en el Gran Premio de San Petersburgo, en Florida.
Lectura rápida
¿Quién es Alessandro De Tullio?
Es un piloto argentino de 20 años que se unirá a Chip Ganassi Racing para la temporada 2027 de Indy NXT y será piloto reserva en IndyCar.
¿Qué equipo lo contrató?
El equipo que lo contrató es Chip Ganassi Racing, reconocido por su éxito en la categoría.
¿Qué rol tendrá en IndyCar?
De Tullio será piloto reserva, apoyando en simulación y operaciones en pista durante eventos no ovalados.
¿Cuándo comienza la temporada de IndyCar?
La temporada 2027 de IndyCar comenzará el 5 de marzo en el Gran Premio de San Petersburgo, Florida.
¿Cuál fue su desempeño en la temporada anterior?
En 2026, logró dos victorias, cuatro podios y finalizó sexto en el campeonato de Indy NXT.
[Fuente: Noticias Argentinas]