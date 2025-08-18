Alerta, Independiente: Lomónaco recibió sondeos desde Alemania y podría irse

El defensor central de Independiente, Kevin Lomónaco, recibió sondeos del Wolfsburgo de Alemania luego de la lesión del polaco Denis Vavro y podría partir rumbo a Europa en medio de la crisis futbolística que atraviesa el club.

Luego de un gran primer semestre por parte del conjunto dirigido por Julio Vaccari, en la segunda mitad del año no lograron ninguna victoria en las cinco primeras jornadas del Torneo Clausura, quedaron eliminados de la Copa Argentina frente a Belgrano y deberán revertir la serie frente a la Universidad de Chile, este miércoles por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El marcador central fue víctima del bajón en el rendimiento de todo el equipo y todo parecía indicar que el surgido en las inferiores de Lanús se quedaría en Avellaneda, por lo menos, hasta diciembre del 2025.

No obstante, el pasado sábado en Bremen, el cuadro bávaro se midió ante el SV Hemelingen por la Copa de Alemania -fue goleada 9-0 para el elenco de la Bundesliga- y sufrió un revés que podría cambiar el futuro del zaguero de 23 años.

Denis Vavro, defensor polaco de 29 años, debió dejar el terreno de juego luego de 10 minutos por un problema físico en el aductor. Si bien en un principio se estimaba que el tiempo de recuperación sería de algunas semanas, los estudios realizados este lunes arrojaron que la lesión fue más grave y deberá pasar por quirófano.

Por lo pronto, el Wolfsburgo solamente sondeó al futbolista con paso por Tigre y Platense, pero desde Avellaneda aguardan que en los próximos días llegue una oferta formal por el jugador.

En medio de los rumores del mercado de pases en torno al futbolista (aparecieron nombres de equipos como el Barcelona o el Real Betis), la dirigencia del Rojo se plantó y aseguró que Lomónaco solamente salía por la cláusula de recisión, valuada en 20 millones de euros.

No obstante, el mal presente que atraviesa Independiente, último en la Zona B del campeonato local y teniendo en cuenta que podría quedarse afuera de la Copa Sudamericana, podría generar que el defensor central emigre a Europa por un precio menor.