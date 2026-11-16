Alcaraz arranca con fuerza en las ATP Finals al vencer a Tiafoe con un claro 6-2 y 6-2

FOTO: Alcaraz y un sólido debut en las ATP Finals.

Buenos Aires, 16 noviembre (NA) -- El tenista español Carlos Alcaraz (2°) tuvo un inicio exitoso en la actual edición de las ATP Finals, logrando un triunfo sin complicaciones ante el estadounidense Frances Tiafoe (7°).

Tras conquistar el Masters 1000 de París, Alcaraz se impuso con un contundente 6-2 y 6-2 en un encuentro que duró apenas una hora y nueve minutos.

El español, quien a sus 23 años ya ha conseguido siete títulos de Grand Slam, comenzó el partido de manera arrolladora, quebrando el saque de su rival en dos ocasiones y estableciendo una ventaja de 4-0. Después de mantener su servicio, se quedó con el primer set por 6-2 en el Palasport Olímpico de Turín, Italia.

En el segundo set, Alcaraz repitió la fórmula y volvió a romper el saque de Tiafoe en dos oportunidades, asegurando así un sólido triunfo que lo posiciona como uno de los favoritos para alzarse con el título en este torneo que reúne a los ocho mejores jugadores de la temporada.

Esta es la cuarta participación de Alcaraz en las ATP Finals, donde previamente alcanzó la final en 2025 y las semifinales en 2023, mientras que en 2024 fue eliminado en la fase de grupos.

La próxima presentación del español será el miércoles, donde se medirá con el ruso Daniil Medvedev (4°), mientras que Tiafoe enfrentará al italiano Flavio Cobolli (5°).

La jornada del lunes concluirá con el partido entre Medvedev y Cobolli, programado para las 16:30 (hora de Argentina).

Agencia NA