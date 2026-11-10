Rosario Central ya conoce a su rival para los octavos del Clausura: jugará ante Gimnasia de Mendoza

Rosario Central terminó la fase regular del Torneo Clausura como líder de la Zona B y ya conoce el camino que deberá recorrer en los playoffs. Después de vencer 2 a 0 a Estudiantes de Río Cuarto en el Gigante de Arroyito, el Canalla quedó en lo más alto de su grupo, con 34 puntos, y enfrentará a Gimnasia de Mendoza en los octavos de final.

El encuentro se disputará en el estadio Gigante de Arroyito, ya que los cruces de esta instancia se juegan en la cancha del equipo mejor ubicado durante la fase regular. La Liga Profesional todavía debe confirmar el día y el horario del partido, previsto para el fin de semana del 21 y 22 de noviembre.

En caso de avanzar, Central se enfrentará en cuartos de final con el ganador del cruce entre Defensa y Justicia y Barracas Central. Más adelante, el cuadro podría ofrecer un clásico rosarino: el Canalla y Newell's quedaron ubicados en sectores que les permitirían encontrarse únicamente en una eventual semifinal.

Los playoffs se disputarán a partido único. En caso de empate durante los 90 minutos, habrá dos tiempos suplementarios de 15 minutos y, si persiste la igualdad, la clasificación se definirá mediante tiros desde el punto penal. El campeón del Clausura obtendrá una plaza para la Copa Libertadores 2027 y disputará el Trofeo de Campeones ante Belgrano, ganador del Apertura. La final del certamen está programada para el 12 de diciembre en La Plata.