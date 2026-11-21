Rosario Central enfrentará a Gimnasia de Mendoza este domingo 22 de noviembre, desde las 16, en el Gigante de Arroyito, por los octavos de final del torneo Clausura 2026. El Canalla buscará dejar atrás la frustración por no haber conseguido el título de campeón de Liga. Transmite Estadio 3 por Cadena 3 Rosario (FM 100.1), Cadena3.com, YouTube y app.

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El equipo dirigido por Jorge Almirón llega al cruce con una buena racha de resultados: ganó sus últimos cinco partidos y terminó primero en la Zona B, con 34 puntos. En la fase regular consiguió 10 victorias, cuatro empates y apenas dos derrotas. En su última presentación venció 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto.

Gimnasia de Mendoza, conducido por Darío Franco, llega con otro presente. Su último triunfo fue hace un mes, cuando derrotó 1-0 a Newell’s. Después empató 1-1 ante Independiente Rivadavia en el clásico mendocino, resultado que le permitió clasificarse a los playoffs en el octavo puesto de la Zona B, con 22 unidades.

El encuentro tendrá como árbitro principal a Leandro Rey Hilfer y a Germán Delfino en el VAR. Las posibles formaciones son las siguientes: Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Sebastián Zaracho o Juan Giménez, Agustín Sández; Alan Rodríguez, Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Ángel Di María, Enzo Copetti y Jaminton Campaz. Gimnasia de Mendoza: César Rigamonti; Luciano Paredes, Lautaro Carrera, Ezequiel Muñoz, Germán Guiffrey, Matías Recalde; Fermín Antonini, Facundo Lencioni, Esteban Fernández; Ignacio Sabatini y Agustín Módica.