Rosario Central venció 3-1 a Gimnasia de Mendoza en el Gigante de Arroyito y consiguió la clasificación a los cuartos de final del torneo Clausura. El equipo dirigido por el Canalla resolvió el partido durante el primer tiempo y terminó celebrando el pase a la siguiente instancia.

Jaminton Campaz abrió el marcador, mientras que Enzo Copetti amplió la diferencia. El tercer tanto llegó tras una jugada que terminó con Lautaro Carrera convirtiendo en su propio arco.

Sobre el final del encuentro, Facundo Lencioni marcó el descuento para Gimnasia y estableció el 3-1 definitivo.

En los cuartos de final, el Canalla recibirá a Barracas Central en el Gigante de Arroyito, con día y horario a confirmar.

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