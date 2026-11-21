Rosario Central derrotó a Gimnasia de Mendoza y avanzó a los cuartos de final
El Canalla se impuso 3-1 en el Gigante de Arroyito, con goles de Jaminton Campaz y Enzo Copetti, además de un tanto en contra de Lautaro Carrera. Facundo Lencioni descontó para el conjunto mendocino sobre el final.
21/11/2026 | 20:39Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Campaz celebrando el gol canalla
Rosario Central venció 3-1 a Gimnasia de Mendoza en el Gigante de Arroyito y consiguió la clasificación a los cuartos de final del torneo Clausura. El equipo dirigido por el Canalla resolvió el partido durante el primer tiempo y terminó celebrando el pase a la siguiente instancia.
Jaminton Campaz abrió el marcador, mientras que Enzo Copetti amplió la diferencia. El tercer tanto llegó tras una jugada que terminó con Lautaro Carrera convirtiendo en su propio arco.
Sobre el final del encuentro, Facundo Lencioni marcó el descuento para Gimnasia y estableció el 3-1 definitivo.
En los cuartos de final, el Canalla recibirá a Barracas Central en el Gigante de Arroyito, con día y horario a confirmar.
/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/
Lectura rápida
¿Qué equipo enfrentará a Rosario Central?
Barracas Central.
¿Cuándo se llevará a cabo el partido?
Día y horario a confirmar.
¿Dónde se jugará el encuentro?
En el Gigante de Arroyito.
¿Quién dirige a Rosario Central?
Jorge Almirón.
¿Cuál es la situación actual de Gimnasia de Mendoza?
Llega con un triunfo hace un mes y un empate reciente, clasificándose octavo en la Zona B.