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Newell's y Central aportan tres futbolistas a los entrenamientos de la Selección argentina

Facundo Guch, Jerónimo Gómez Mattar y Elías Verón fueron citados para trabajar en Ezeiza junto a los seleccionados juveniles y el plantel mayor.

10/11/2026 | 11:12Redacción Cadena 3 Rosario

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Facundo Guch, Elías Verón y Jerónimo Gómez Mattar.

FOTO: Facundo Guch, Elías Verón y Jerónimo Gómez Mattar.

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Tres futbolistas de Rosario Central y Newell's fueron convocados para participar de los entrenamientos de la Selección argentina. Se trata de Elías Verón, del Canalla, y Facundo Guch y Jerónimo Gómez Mattar, del conjunto rojinegro.

En el caso de Verón, recibió su primera citación por parte de Diego Placente para entrenar con la Sub 20. El juvenil de Central se sumará a las prácticas desde este miércoles hasta el próximo sábado, como parte de la preparación para el Sudamericano de la categoría.

El certamen se disputará en Colombia entre el 22 de enero y el 7 de febrero de 2027. La convocatoria representa una primera oportunidad para Verón de mostrarse en el seleccionado nacional que conduce Placente.

Por su parte, Guch y Gómez Mattar fueron citados para trabajar durante toda la semana en el predio de Ezeiza junto a la Selección argentina Sub 20. Además, ambos futbolistas de Newell's integrarán el grupo de apoyo de la Selección Mayor, que se prepara para disputar los últimos amistosos del año.

De esta manera, Central y Newell's tendrán tres representantes en las actividades de los seleccionados nacionales durante los próximos días.

Lectura rápida

¿Quiénes fueron convocados para entrenar con la Selección argentina Sub 20?
Los futbolistas de Newell's Facundo Guch y Jerónimo Gómez Mattar.

¿Dónde se llevará a cabo el entrenamiento?
En el predio de Ezeiza.

¿Qué selección juvenil están entrenando?
La Selección argentina Sub 20.

¿Qué otros planteles apoyarán?
Formarán parte del grupo de apoyo de la Selección argentina Mayor.

¿Cuál es el objetivo de la convocatoria?
Permitir a los jugadores compartir actividades con futbolistas de distintas instituciones del país.

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