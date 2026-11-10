Newell''s visitará a Gimnasia de La Plata en los octavos de final del Torneo Clausura

Newell''s ya tiene rival para los octavos de final del Torneo Clausura. El equipo rojinegro se medirá con Gimnasia de La Plata, luego de finalizar en el sexto puesto de la Zona A, con su clasificación asegurada entre los 16 equipos que siguen en carrera por el título.

La Lepra cerró la fase regular con un empate 2 a 2 frente a Instituto. El resultado dejó al conjunto cordobés como líder de la Zona A, mientras que Newell''s terminó en la sexta posición y deberá afrontar su primer compromiso eliminatorio como visitante, en el estadio de Gimnasia.

Si consigue avanzar, el equipo rosarino se enfrentará en cuartos de final con el ganador del partido entre Boca e Independiente Rivadavia. En el cuadro también quedó establecido que un eventual clásico entre Newell''s y Rosario Central recién podría darse en las semifinales, siempre que ambos equipos superen las dos primeras instancias.

Los octavos, cuartos y semifinales se jugarán a partido único, con ventaja de localía para el equipo mejor ubicado en la fase regular. Si hay igualdad en los 90 minutos, habrá tiempo suplementario y, de continuar el empate, penales. La final del Clausura se disputará el sábado 12 de diciembre en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata. El campeón clasificará a la Copa Libertadores 2027.