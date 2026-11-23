Newell’s se juega mucho más que un partido en su visita a Gimnasia. Después de una campaña que le permitió meterse entre los 16 mejores del Torneo Clausura, el conjunto rojinegro afronta una instancia inédita en este formato de competencia. El Lobo llega con una buena racha como local, mientras que la Lepra mostró irregularidad fuera de Rosario. Transmite Estadio 3 por Cadena 3 Rosario (FM 100.1), Cadena3.com, YouTube y app.

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Uno de los puntos fuertes del equipo de Frank Kudelka es su capacidad para encontrar el gol en momentos adversos. Gran parte de sus tantos llegaron en los segundos tiempos y varios durante el último cuarto de hora. Sin embargo, la baja efectividad es una preocupación: Newell’s promedia apenas un gol por encuentro y Matías Cóccaro, su máximo artillero con cinco conquistas, no convierte desde el clásico.

Para este compromiso, el entrenador recupera futbolistas importantes que atravesaron distintas lesiones. Lautaro Giannetti y Cóccaro volverían a la titularidad, mientras que Rodrigo Herrera también está en condiciones de reaparecer, aunque podría comenzar en el banco. Bruno Cabrera y Franco Escobar serían alternativas entre los relevos. La falta de ritmo de algunos jugadores y el escaso recambio son factores que pueden pesar en una definición que incluso podría extenderse al alargue.

La principal fortaleza rojinegra está en su defensa: recibió 13 goles en 16 partidos y fue el segundo equipo menos vencido de su zona. Del otro lado estará un Gimnasia con mayor poder ofensivo, que convirtió 25 tantos en el campeonato y consiguió cinco triunfos, dos empates y una derrota en sus últimas ocho presentaciones en casa. Para avanzar, Newell’s necesitará sostener su solidez, aprovechar el desequilibrio de Walter Mazzantti y encontrar respuestas en sus distintas alternativas de ataque.