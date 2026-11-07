Newell's empató 2 a 2 con Instituto en Córdoba y ya conoce su rival en octavos
La "lepra" lo había dado vuelta con esfuerzo tras comenzar perdiendo, pero la "gloria" lo igualó en la última. Enfrentará a Gimnasia de La Plata.
07/11/2026 | 21:00Redacción Cadena 3
FOTO: Festejo jugadores de Newell's
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El equipo de Frank Darío Kudelka llega con el objetivo cumplido de meterse entre los ocho mejores, luego de la derrota de San Lorenzo frente a Platense. Sin embargo, la victoria de Independiente ante Deportivo Riestra modificó las posiciones y desplazó al conjunto rosarino al séptimo lugar. Un triunfo le permitirá recuperar terreno de cara a los cruces eliminatorios.
Para este compromiso, el entrenador decidió preservar a Matías Cóccaro, quien sufrió un golpe en el pie y no estará disponible. Su lugar será ocupado por Juan Ignacio Ramírez. Además, el cuerpo técnico convocó a varios juveniles ante las ausencias de futbolistas que continúan en recuperación.
Por su parte, Instituto llega después de empatar 3-3 frente a Estudiantes en La Plata. El conjunto cordobés suma 33 puntos y lidera la Zona A, aunque necesita sostener esa posición en la última jornada.
Lectura rápida
¿Qué equipo jugará este sábado?
Newell's Old Boys visitará a Instituto en Córdoba.
¿Quién es el entrenador de Newell's?
El entrenador es Frank Darío Kudelka.
¿Cuándo se jugará el partido?
El partido se disputará este sábado a las 22.
¿Dónde se llevará a cabo el encuentro?
El encuentro se disputará en Alta Córdoba.
¿Cuál es la situación actual de Instituto?
Instituto suma 33 puntos y lidera la Zona A.